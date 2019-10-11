Для украинского населения цена на газ с 1 января 2020 года станет конкурентоспособной, что обозначает выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.

С 2020 года цена на газ для украинцев станет рыночной

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