Экономика

ТИАТИАС 2020 года действует новый порядок представления отчётности по налогу на доходы физических лиц

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения по налогу на доходы физических лиц, которые касаются всех налоговых агентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сокращается срок представления годовых форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ - не позднее 1 марта (ранее это нужно было сделать до 1 апреля).
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С 2020 года действует новый порядок представления отчётности по налогу на доходы физических лиц

ТИА07:10

Налоги стали «демократичнее»

ГТРК Чувашиявчера в 05:32
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Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
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«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
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Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

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Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
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Происшествия

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РБК вчера в 15:21
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Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

Активисты православного общественного движения "Сорок сороков" раскритиковали актера театра и кино, телеведущего Ивана Урганта из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
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СК отказался возбуждать уголовное дело против «шамана» Габышева

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении оппозиционера Александра Габышева, называющего себя «шаманом».
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Политика

Медведев поблагодарил правительство за работу

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил за работу ушедшее в отставку правительство, отметив, что за прошедшие годы было проделано многое.
Известия 09:28
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
Происшествия

SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
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Американские специалисты выяснили, что синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением.
МедиаПоток вчера в 12:11
Общество

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Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт вчера в 11:35
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Газета.Ru 06:14
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Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

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Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

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Документы живущей в медцентре девочки уже передавали родителям

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РИА Новости 08:38
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 13 января в 19:55
Общество

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Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
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Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии

«Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — говорится в сообщении.
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Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
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Армия и оружие

Эксперт рассказал о сбившей украинский «Боинг» в Иране ракете

Discover24 05:31
Политика

На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma

Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.
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