Если организация - налоговый агент планирует представить в налоговый орган уведомление о выборе налогового органа после перечисления налога на доходы физических лиц, то во избежание недоимки и переплаты эти суммы налога на доходы физических лиц следует перечислять с 1 января 2020 года по платежным реквизитам выбранного обособленного подразделения.

С 2020 года действует новый порядок представления отчётности по налогу на доходы физических лиц

Политика Правительство России подало в отставку В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.

Политика Мишустин назвал приоритеты своего правительства Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы заявил, что в России есть все источники для решения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач.

Политика «Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Политика Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.

Политика Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.

Политика Мишустин назвал причины задержки реализации нацпроектов Причина задержки реализации нацпроектов заключается в излишней бюрократизации, для этого необходимо масштабировать лучшие региональные решения на федеральный уровень.

Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.