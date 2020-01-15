Экономика
ТИАС 2020 года действует новый порядок представления отчётности по налогу на доходы физических лиц
Если организация - налоговый агент планирует представить в налоговый орган уведомление о выборе налогового органа после перечисления налога на доходы физических лиц, то во избежание недоимки и переплаты эти суммы налога на доходы физических лиц следует перечислять с 1 января 2020 года по платежным реквизитам выбранного обособленного подразделения.
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