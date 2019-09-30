Экономика
Inc-news.ruС 2020 года повышаются акцизы на вино
Акциз на игристые вина, включая шампанское, в следующем году повысится до 40 рублей за 1 литр, в 2021 году — 41 рубль/литр, в 2022 году — 43 рубля.
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Политика
Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России
«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.
Украина.ру 08:27
Финансы
Подсчитан объем «серых» зарплат в России
«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
Культура
Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра
Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru 12:19
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Российская актриса театра и кино Мария Миронова поделилась на своей странице в Instagram о том, что стала мамой во второй раз.
Культуромания 14:40
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru 15:56
Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Политика
В МИД России оценили новые антироссийские санкции США
Россия выражает крайнее недоумение новыми санкциями администрации США против российской стороны, заявили в российском МИД.
Газета.Ru 13:59
Политика
Медведев назначил Бабича первым замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителя министра экономического развития Михаила Бабича первым замглавы Минэкономразвития, сообщил ТАСС пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
ТАСС 16:05
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Футбол
Сборную Грузии возмутила песня Меладзе
Рамблер 12:58
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Шоу-бизнес
Нарколог оценил поведение Бочкаревой при задержании с наркотиками
Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.
ФАН 15:34
Киберспорт
Обновленная версия Cache появится в CS:GO в октябре
CyberSport.ru вчера в 03:41
Общество
В РФ изменились правила приема на работу
Россиянам, которые устраиваются на работу, теперь необходимо будет предъявлять новый документ — электронное уведомление из Пенсионного фонда.
Planet Today 03:54
Политика
Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Футбол
Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике
В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока.
Чемпионат 10:05
Политика
СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера»
Источники в дипломатических кругах сообщили, что украинские представители дали устное согласие на подписание «формулы Штайнмайера» в ближайшее время.
Московский Комсомолец 14:37
Футбол
Первый канал покажет матчи сборной России против Шотландии и Кипра
Ближайшие матчи сборной России в квалификации чемпионата Европы 2020 года покажет Первый канал.
Евро-футбол.ру 14:00
Общество
Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже
Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru вчера в 07:25
Общество
В Магнитогорске уволили детского тренера из-за откровенных фото в сети
Детского тренера по кикбоксингу уволили из магнитогорского центра «Максимум» из-за откровенной фотосессиии в сети.
Общественная служба новостей 27 сентября в 10:49
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Хоккей
Величкин рассказал, в каком случае уйдёт из «Металлурга»
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин после выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (2:3) прокомментировал слухи о возможной отставке.
Чемпионат 15:56
Футбол
Игорь Шалимов назначен главным тренером «Ахмата»
Шалимов на посту главного тренера "Ахмата" сменил Рашида Рахимова, ушедшего в отставку в понедельник после поражения от "Сочи" (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
РИА Новости 16:11