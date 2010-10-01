Экономика
REGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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Происшествия
Польская полиция забрала трехлетнего ребенка у пьяных россиян
Польские полицейские в центре Гдыни забрали ребенка у пьяных российских родителей. Об этом сообщает Trojmiasto.pl.
Технологии
Представлены переключатели Cherry Viola для механической клавиатуры
Предположительно, переключатели Cherry Viola будут использоваться в новых клавиатурах стоимостью менее $100.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Политика
Меркель назвала важным шагом признание Ираном вины в крушении Boeing
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала важным шагом признание Ираном своей вины в крушении украинского самолета и призвала полностью расследовать катастрофу и обсудить ее последствия.
Хоккей
«Северсталь» обыграла «Йокерит» в матче КХЛ
11 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся матч между финским «Йокеритом» и череповецкой «Северсталью».
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщается в Twitter украинского президента.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Шоу-бизнес
Любовь Успенская собралась замуж за Филиппа Киркорова
Чтобы загладить свою вину Филипп Киркоров подарил Любови Успенской шикарное платье.
Культура
Кукольный театр Нижнего Тагила поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером
Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.
Политика
Иран признал ошибочное попадание ракеты в украинский Boeing
Политика
На Западе назвали имя преемника Путина
Ранее шведская газета Göteborg-Posten назвала одним из вероятных сценариев развития событий после ухода президента РФ Владимира Путина со своего поста в 2024 году сохранение власти в руках политика в той или иной форме.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова перестала скрывать лицо сына от Тимати
Анастасия Решетова решила больше не скрывать лицо своего сына Ратмира, рожденного в браке с рэпером Тимати.
Футбол
«Лестер» на своем поле уступил «Саутгемптону»
В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле потерпел поражение от «Саутгемптона» — 1:2. «Лисы» вышли вперед на 14-й минуте, когда Деннис Прат в касание замкнул прострел от Джейми Варди.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Спорт
МОК может вновь открыть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Глава МОК Томас Бах сообщил, что допинговые дела российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане, могут быть пересмотрены.
Армия и оружие
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «Боинга».
Общество
Хоакина Феникса арестовали за участие в акции протеста
Вместе с будущим номинантом на «Оскар» в толпе были замечены Мэгги Джилленхол и 82-летняя Джейн Фонда, которая уже четыре раза была арестована за участие в подобных акциях, но останавливаться не планирует.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Политика
Путин рассказал Меркель об итогах своей недавней поездки в Дамаск
Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что проинформировал ее об итогах своей поездки в Дамаск, состоявшейся 7 января.
Биатлон
Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете
Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась победой сборной Норвегии.
Теннис
Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.