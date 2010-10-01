Экономика

REGNUMREGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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С нового года изменился порядок предоставления НДФЛ

MariMedia06:14

Важные изменения для бухгалтера, вступившие в силу

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Налоговая служба напомнила об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДФЛ

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REGNUM09 января в 03:35

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Современный Предприниматель09 января в 02:09

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Piter.tv09 января в 05:43

5 причин блокировки счетов из 20 связаны с несдачей отчетности

Бухгалтерия.ру08 января в 02:27
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
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Чтобы загладить свою вину Филипп Киркоров подарил Любови Успенской шикарное платье.
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В Иране начались массовые антиправительственные акции из-за сбитого «Боинга»

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Иран признал ошибочное попадание ракеты в украинский Boeing

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На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
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Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными

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