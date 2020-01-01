Экономика
REGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Армия и оружие
В Афганистане при взрыве погибли двое американских военных
Двое военнослужащих США погибли при взрыве бомбы в Афганистане, ещё двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на американские вооружённые силы.
Политика
Путин и Меркель проводят встречу в Кремле
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Авто
В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Хоккей
Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил
Свечников сделал голевую передачу, Каролина победила Встреча Каролины и Аризоны обещала стать равной.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Авто
Volkswagen готовит для россиян новый бюджетный кроссовер
Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует привезти в Россию новый бюджетный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Tiguan.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова перестала скрывать лицо сына от Тимати
Анастасия Решетова решила больше не скрывать лицо своего сына Ратмира, рожденного в браке с рэпером Тимати.
Биатлон
Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете
Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась победой сборной Норвегии.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Политика
Суд Швейцарии обязал Москву выплатить более $82 млн за Крым
Федеральный суд Швейцарии (Высший судебный орган Швейцарской конфедерации) подтвердил ранее вынесенное решение Женевского арбитража о том, что Москва должна заплатить 12 украинским компаниям более $82 млн компенсации за утрату активов после вхождения Крыма в состав России.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Наука
3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение
Происшествия
Жительница Кирова рассказала, почему бросила трехлетнюю дочь умирать
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе
На юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Турчинов обвинил Россию в уничтожении украинского самолета в Иране
За сбитый самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» несет ответственность не только Иран, но и Россия, которая якобы поддерживает терроризм во всем мире, заявил в Facebook экс-глава СНБО Александр Турчинов.
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Футбол
«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном
Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.