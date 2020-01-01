Экономика
REGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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Кто не будет платить налоги с доходов? ФНС составила полный список счастливчиков
Царьград09 января в 04:23
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Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Футбол
Кашшаи: «Даже не мечтал о том, что получу предложение из РФС»
Даже не мечтал, что как спортивному менеджеру мне сразу же предложат столь серьезное задание в футбольной ассоциации очень престижной страны.
Общество
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Армия и оружие
США назвали Су-57 небоеспособным
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 является небоеспособным и не готов противодействовать высокотехнологичным самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считают американские эксперты.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр в Новинках начнут строить в 2021 году
В Нижегородской области архитектурный совет при департаменте градостроительства одобрил идею создания в поселке Новинки современного онкологического центра, который будет состоять из шести объединенных между собой блоков.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Новые российские вертолетоносцы получат имена «Мистралей»
Общество
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.
Футбол
Эриксен согласовал контракт с «Интером»
Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен договорился о контракте с миланским «Интером».
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая впервые показала двухмесячную дочку
Ирина Слуцка впервые показала публике младшую дочь. Спортсменка опубликовала трогательное фото со спящей малышкой.
Политика
Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing
В Сети появилось видео предполагаемого запуска ракеты в сторону украинского Boeing в Иране. Запись опубликована в Twitter Iran News Wire.
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за видео сексуального характера
Напомним, недавно в сети появилось видео сексуального содержания с участием дель Амо. Тренер утверждал, что стал жертвой вымогателей.
Происшествия
Хлопок газа произошел на заводе под Белгородом
Не менее пяти человек пострадали при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщили 11 января в экстренных службах.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Vivo NEX 3 5G
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Общество
Певицу Maruv ограбили в центре Киева
Политика
Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.
Космос
Boeing заявил о начале финальных испытаний ракеты-монстра
Общество
Британского посла задержали за организацию протестов в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в протестах в Тегеране 11 января 2020 года.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Политика
Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана
Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.
Здоровье
В Смоленске снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ
В Смоленской области и Смоленске снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Политика
В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.
Армия и оружие
Трамп заявил о желании взять под контроль сирийскую нефть
Соединённые Штаты могут не ограничиться контролем над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
Происшествия