Экономика
REGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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Политика
В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки, заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.
Теннис
Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup
Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Общество
Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Кино
Появился трейлер четвертого сезона «Фарго» с Крисом Роком
В пятницу, 10 января, в сети появился трейлер четвертого сезона "Фарго". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.
Футбол
Департамент судейства РФС возглавил венгр Виктор Кашшаи
Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса, — говорится в сообщении.
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro 5G выходит за пределы китайского рынка
Известно, что производитель объявил о том, что модель Huawei Mate 30 Pro 5G в скором времени выйдет за пределы китайского рынка.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Футбол
Хави может возглавить «Барселону»
Политика
В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
Здоровье
Пять здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни
«Наше исследование доказывает, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек может жить без жалоб», – отметил автор исследования Янпинг Ли.
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Авто
На Дмитровском полигоне испытан Kia Seltos для России
Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
Политика
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Власти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента
Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
Авто
УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.
Экономика
Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»
"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом с детьми в Пермском крае
В Пермском крае столкнулись грузовая фура, четыре автомобиля и пассажирский автобус, перевозивший подростковую спортивную команду, — по предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе четверо детей, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»
Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.
Хоккей
Панарин заявил, что хотел бы исполнять роль тренера на Матче звёзд НХЛ
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что у него получилось бы руководить игроками на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Энергетика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова
Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.