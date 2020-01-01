Экономика

REGNUMREGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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Важные изменения для бухгалтера, вступившие в силу

ИА Клерк.Рувчера в 07:59

Изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ вступили в силу

Мой Брянск09 января в 08:54

Налоговая служба напомнила об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДФЛ

Гарант09 января в 01:29

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

REGNUM09 января в 03:35

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Современный Предприниматель09 января в 02:09

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Piter.tv09 января в 05:43

5 причин блокировки счетов из 20 связаны с несдачей отчетности

Бухгалтерия.ру08 января в 02:27
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Политика

Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с визитом в Москву

Эхо Москвы 01:04
Политика

В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке

Пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки, заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.
RT на русском вчера в 23:46
Теннис

Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Газета.Ru 00:50
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
РИА Новости 01:20
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Lenta.ru вчера в 19:27
Общество

В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
РИА Новости вчера в 00:42
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Кино

Появился трейлер четвертого сезона «Фарго» с Крисом Роком

В пятницу, 10 января, в сети появился трейлер четвертого сезона "Фарго". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.
Piter.tv вчера в 04:52
Футбол

Департамент судейства РФС возглавил венгр Виктор Кашшаи

Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса, — говорится в сообщении.
Вечерняя Москва 09 января в 09:36
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro 5G выходит за пределы китайского рынка

Известно, что производитель объявил о том, что модель Huawei Mate 30 Pro 5G в скором времени выйдет за пределы китайского рынка.
Goroday.ru 09 января в 14:02
Кино

Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания 09 января в 12:46
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

REGNUM 09 января в 23:20
Футбол

Хави может возглавить «Барселону»

Спорт-Экспресс вчера в 08:10
Политика

В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
Пятый канал 00:45
Здоровье

Пять здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни

«Наше исследование доказывает, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек может жить без жалоб», – отметил автор исследования Янпинг Ли.
UfacityNews.ru вчера в 01:59
Общество

В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости 01:34
Авто

На Дмитровском полигоне испытан Kia Seltos для России

Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
Автоновости дня вчера в 00:51
Политика

Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 23:49
Политика

Власти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента

Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
RT на русском вчера в 15:07
Авто

УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.
Автоновости дня 09 января в 11:05
Экономика

Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»

"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Интерфакс вчера в 12:52
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

РБК вчера в 02:36
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом с детьми в Пермском крае

В Пермском крае столкнулись грузовая фура, четыре автомобиля и пассажирский автобус, перевозивший подростковую спортивную команду, — по предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе четверо детей, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
РБК вчера в 08:03
Автоспорт

Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»

Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Вести Татарстан вчера в 09:47
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.
REGNUM вчера в 18:49
Хоккей

Панарин заявил, что хотел бы исполнять роль тренера на Матче звёзд НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что у него получилось бы руководить игроками на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:14
Энергетика

Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой

В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Невские Новости 09 января в 11:56
Театры

Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова

Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.
Вечерняя Москва 09 января в 10:33
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