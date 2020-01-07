Экономика

REGNUMREGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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Изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ вступили в силу

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
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