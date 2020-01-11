Экономика
MariMediaС нового года изменился порядок предоставления НДФЛ
С 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме 6-НДФЛ и сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ подлежат представлению не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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Кто не будет платить налоги с доходов? ФНС составила полный список счастливчиков
Царьград09 января в 04:23
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Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино
Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
Гаджеты
Новый флагманский процессор Intel поразил своим энергопотреблением
Что немаловажно, из-за совместимости моделей Comet Lake-S с новым разъёмом LGA 1200 пользователю придётся так или иначе приобретать новую системную плату, в том числе на чипсете Intel Z490.
Технологии
«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи
"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Культура
Милонов завёл YouTube-канал и сравнил Дудя с Гитлером
Депутат сравнил фильмы журналиста с пропагандой Йозефа Геббельса. Генезис пропаганды Дудя, Гитлера, Троцкого — абсолютно один и тот же.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Гаджеты
В Сети показали рендеры смартфонов линейки Samsung Galaxy S20
Напомним, корейская компания готовит три модели — Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra.
Политика
Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Футбол
«Аякс» арендовал у «Галатасарая» Бабела
«Аякс» объявил о возвращении в команду нападающего Райана Бабела, права на которого принадлежат «Галатасараю».
Кино
СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»
Общая сумма, которую получил исполнитель роли Геральта, составила $3,2 млн. Об этом сообщил портал Variety.
Экономика
Мантуров рассказал о проблемах импортозамещения в нефтегазовой отрасли
Министр подчеркнул, что объём государственной поддержки развития отечественного нефтегазового машиностроения до 2024 года составит более 30 млрд рублей Предполагается снизить зависимость от импортного оборудования в нефтегазовой отрасли к к концу 2020 года до 43%.
Технологии
Tesla выплатит хакерам 1 миллион долларов за взлом своего авто
Специалисты, которые смогут произвести взлом авто компании, получат своеобразную премию в размере 1 миллиона долларов.
Теннис
Рублев выиграл турнир АТР в Дохе
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Армия и оружие
ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Аталантой»
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Политика
Ливийская армия объявила о прекращении огня в западном регионе
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года.
Общество
Актера Хоакина Феникса задержали на митинге против изменения климата
Исполнителя главной роли в фильме «Джокер» Хоакина Феникса арестовали в Вашингтоне за участие в митинге против изменения климата.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Космос
Почему комета Борисова удивила астрономов
11.01.20 В конце декабря межзвездная комета Борисова приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние.
Экономика
Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).