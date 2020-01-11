Экономика

MariMediaMariMediaС нового года изменился порядок предоставления НДФЛ

С 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме 6-НДФЛ и сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ подлежат представлению не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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Важные изменения для бухгалтера, вступившие в силу

ИА Клерк.Рувчера в 07:59

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Piter.tv09 января в 05:43

Вступили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты НДФЛ

Глас Народа09 января в 01:10

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

REGNUM09 января в 03:35

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Современный Предприниматель09 января в 02:09

Налоговая служба напомнила об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДФЛ

Гарант09 января в 01:29

Кто не будет платить налоги с доходов? ФНС составила полный список счастливчиков

Царьград09 января в 04:23
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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино

Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
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Новый флагманский процессор Intel поразил своим энергопотреблением

Что немаловажно, из-за совместимости моделей Comet Lake-S с новым разъёмом LGA 1200 пользователю придётся так или иначе приобретать новую системную плату, в том числе на чипсете Intel Z490.
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«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи

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В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
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В Сети показали рендеры смартфонов линейки Samsung Galaxy S20

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Политика

Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
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Происшествия

Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru вчера в 09:48
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa 03:08
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«Аякс» арендовал у «Галатасарая» Бабела

«Аякс» объявил о возвращении в команду нападающего Райана Бабела, права на которого принадлежат «Галатасараю».
Sport24.ru 13:34
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СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»

Общая сумма, которую получил исполнитель роли Геральта, составила $3,2 млн. Об этом сообщил портал Variety.
CyberSport.ru 10:20
Экономика

Мантуров рассказал о проблемах импортозамещения в нефтегазовой отрасли

Министр подчеркнул, что объём государственной поддержки развития отечественного нефтегазового машиностроения до 2024 года составит более 30 млрд рублей Предполагается снизить зависимость от импортного оборудования в нефтегазовой отрасли к к концу 2020 года до 43%.
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Технологии

Tesla выплатит хакерам 1 миллион долларов за взлом своего авто

Специалисты, которые смогут произвести взлом авто компании, получат своеобразную премию в размере 1 миллиона долларов.
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Рублев выиграл турнир АТР в Дохе

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Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
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ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

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Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 15:16
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Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри

Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Профиль вчера в 08:27
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«Интер» сыграл вничью с «Аталантой»

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Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
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Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
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Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета

Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
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«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
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Ливийская армия объявила о прекращении огня в западном регионе

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года.
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Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

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Почему комета Борисова удивила астрономов

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Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
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Черный ящик сбитого Boeing отправят во Францию

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