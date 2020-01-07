Экономика
REGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
Происшествия
В здании Центробанка в Москве произошел взрыв
В здании Центробанка в Москве прогремел взрыв. Как передает РЕН, взорвался газовый баллон.
Происшествия
В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Армия и оружие
Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco
Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Энергетика
Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа
Раньше вести разведку и добычу нефти и газа в Китае зарубежные компании могли лишь в сотрудничестве с китайскими предприятиями, а не самостоятельно.
Шоу-бизнес
Канадская певица намекнула на беременность от Илона Маска
Канадская певица Граймс (Клэр Буше) опубликовала в Twitter и Instagram «обнажённые» фото.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео
Общество
Wildberries начал продажи в Европе с Польши
Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries начал продажи в Европе.
Здоровье
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
Ощущение вечно холодных ног объясняется плохой циркуляцией крови. А это дает большую свободу вредным микроорганизмам для размножения.
Хоккей
«Даллас» одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом»
«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Армия и оружие
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
Здоровье
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае
Общество
В Госдуму внесён проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.