Экономика

Banknn.ruBanknn.ruВступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ

Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель». Таким образом, представлять налоговые декларации по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе физлиц с января уже не является необходимостью.
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С нового года изменился порядок предоставления НДФЛ

MariMedia06:14

Изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ вступили в силу

Мой Брянск09 января в 08:54

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

REGNUM09 января в 03:35

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Piter.tv09 января в 05:43

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Современный Предприниматель09 января в 02:09

Налоговая служба напомнила об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДФЛ

Гарант09 января в 01:29

5 причин блокировки счетов из 20 связаны с несдачей отчетности

Бухгалтерия.ру08 января в 02:27
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика

Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
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В школьном аттестате дисциплины музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе "зачет-незачет", сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.
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Трамп огорчен решением принца Гарри и Меган Маркл об их статусе

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Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
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Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
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ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
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«МЮ» хочет включить Рохо в сделку по Бруну Фернандешу

Английский клуб хочет включить в сделку защитника Маркоса Рохо, который уже выступал за «Спортинг» с 2012 по 2014 год.
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Путин обсудил проблемы в Ливии с наследным принцем Абу-Даби

РЕН ТВ 06:05
Политика

Иран отправит данные «черного ящика» сбитого Boeing во Францию

Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран намерен отправить записи с "черного ящика" сбитого украинского самолета для расшифровки во Францию, передает агентство IRNA.
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Сбившая украинский Boeing ракета взорвалась под кабиной пилотов

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В Совфеде оценили признание Ираном вины в гибели украинского Boeing

Ранее власти Ирана заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор».
Lenta.ru 01:27
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ЦСКА предлагал за Боженика пять млн евро

Спортивный директор словацкого клуба «Жилина» Карол Беланик рассказал, что может продать нападающего команды Роберта Боженика за пять миллионов евро.
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Первая звезда – вратарь «Каролины» Петр Мразек, отразивший все 32 броска в матче с «Аризоной» (3:0). Малкин сделал 640-ю передачу в НХЛ и делит с Ягром 3-е место в истории «Питтсбурга»
Sports.ru 01:20
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СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК РФ по региону.
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Общество

Петросян прокомментировал приостановку производства «Смехопанорамы»

Автор юмористической программы «Смехопанорама» Евгений Петросян прокомментировал приостановку производства передачи.
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ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
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Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay

Как стало известно, браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay, при этом его стоимость планируют оставить почти на прежнем уровне.
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МВД России зафиксировало более 100 млн нарушений ПДД в 2019 году

«За 9 месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 100 млн постановлений о назначении административных штрафов», — говорится в заявлении.
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Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
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«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой

«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
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Премьер Украины оценил признание Ирана о сбитом Boeing

Иран сделал «важный шаг в расследовании» признанием, что ошибочно сбил своими силами ПВО украинский пассажирский самолет Boeing 737.
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На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

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В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

21-летний немецкий футболист погиб, находясь в отпуске в Австралии.
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