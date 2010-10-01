Экономика
Banknn.ruВступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ
Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель». Таким образом, представлять налоговые декларации по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе физлиц с января уже не является необходимостью.
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Политика
Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
Общество
Минпросвещения изменит отметки в школьных аттестатах
В школьном аттестате дисциплины музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе "зачет-незачет", сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.
Политика
Трамп огорчен решением принца Гарри и Меган Маркл об их статусе
Армия и оружие
В США назвали российский Су-57 небоеспособным
Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Политика
В Госдуме не поддерживают действия Ирана, сбившего украинский Boeing
По словам Швыткина, самолет действительно мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Футбол
«МЮ» хочет включить Рохо в сделку по Бруну Фернандешу
Английский клуб хочет включить в сделку защитника Маркоса Рохо, который уже выступал за «Спортинг» с 2012 по 2014 год.
Политика
Иран отправит данные «черного ящика» сбитого Boeing во Францию
Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран намерен отправить записи с "черного ящика" сбитого украинского самолета для расшифровки во Францию, передает агентство IRNA.
Футбол
Тарасов признался, что очень ждал возвращения в футбол
Политика
В Совфеде оценили признание Ираном вины в гибели украинского Boeing
Ранее власти Ирана заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор».
Футбол
ЦСКА предлагал за Боженика пять млн евро
Спортивный директор словацкого клуба «Жилина» Карол Беланик рассказал, что может продать нападающего команды Роберта Боженика за пять миллионов евро.
Хоккей
Малкин стал 2-й звездой дня в НХЛ
Первая звезда – вратарь «Каролины» Петр Мразек, отразивший все 32 броска в матче с «Аризоной» (3:0). Малкин сделал 640-ю передачу в НХЛ и делит с Ягром 3-е место в истории «Питтсбурга»
Происшествия
СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК РФ по региону.
Общество
Петросян прокомментировал приостановку производства «Смехопанорамы»
Автор юмористической программы «Смехопанорама» Евгений Петросян прокомментировал приостановку производства передачи.
Политика
ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay
Как стало известно, браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay, при этом его стоимость планируют оставить почти на прежнем уровне.
Транспорт
МВД России зафиксировало более 100 млн нарушений ПДД в 2019 году
«За 9 месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 100 млн постановлений о назначении административных штрафов», — говорится в заявлении.
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Футбол
«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой
«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
Политика
Премьер Украины оценил признание Ирана о сбитом Boeing
Иран сделал «важный шаг в расследовании» признанием, что ошибочно сбил своими силами ПВО украинский пассажирский самолет Boeing 737.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Происшествия
В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста
21-летний немецкий футболист погиб, находясь в отпуске в Австралии.