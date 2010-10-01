Экономика

REGNUMREGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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Важные изменения для бухгалтера, вступившие в силу

ИА Клерк.Рувчера в 07:59

Изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ вступили в силу

Мой Брянск09 января в 08:54

5 причин блокировки счетов из 20 связаны с несдачей отчетности

Бухгалтерия.ру08 января в 02:27

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

REGNUM09 января в 03:35

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Современный Предприниматель09 января в 02:09

Налоговая служба напомнила об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДФЛ

Гарант09 января в 01:29

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Piter.tv09 января в 05:43
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Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия вчера в 15:53
Политика

Иран признал, что украинский Боинг был случайно сбит его ракетой

Иранские власти признали, что пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит ракетой ПВО Ирана, которая была выпущена случайно.
Евразия Daily вчера в 23:25
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Московский Комсомолец 09 января в 08:29
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета вчера в 07:00
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

В Квебеке, широта которого совпадает с Крымом, сейчас до -20 градусов и снегопады, рассказал Варакин.
Известия вчера в 04:25
Общество

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Вечерняя Москва 02:10
Здоровье

В Саратове закрылся роддом при Дорожной больнице

В Саратове с начала 2020 года прекратил работу родильный дом при Дорожной клинической больнице.
FreeNews-Volga 02:56
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

REGNUM вчера в 04:02
Технологии

С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7

С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Челнинские известия 01:24
Теннис

Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

Газета.Ru 00:50
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты 09 января в 20:25
Баскетбол

Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана по очкам с игры

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов.
Спорт-Экспресс 00:40
Армия и оружие

На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным

Lenta.ru вчера в 22:01
Экономика

Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую

По данным Скороходова, минимальная пенсия в ДНР после недавнего повышения (с первого января 2020 года на 20%) обогнала размер аналогичной пенсии на Украине, примерно на 13% (разница — около 500 рублей), достигнув 4800 рублей, тогда как на Украине размер минимальной пенсии – 1638 гривен (4275 рублей).
Журналистская правда 09 января в 11:49
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 01:51
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Общество

В Омане назначили нового султана

RT на русском 02:28
Наука

В Швейцарии ученые создали слиток золота из пластика

Ученым из Швейцарии удалось создать совершенно новую форму золота.
Planet Today 03:09
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 07:24
Политика

Экипаж Boeing-737 не мог предотвратить трагедию — президент МАУ

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил — в компании не сомневались в том, что пилоты Boeing-737 и само воздушное судно не могли стать причиной авиакатастрофы под Тегераном 8 января.
Пятый канал 02:10
Общество

На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх

РИА Новости вчера в 20:04
Общество

Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит более 2 тысяч сотрудников

Компания Spirit AeroSystems, один из крупнейших поставщиков деталей для самолета Boeing 737 MAX, уволит около 2,8 тыс. сотрудников из-за приостановки производства лайнера.
Коммерсантъ 00:59
Шоу-бизнес

58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике

58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике Поклонники остались в восторге от физической формы телеведущей.
Экспресс газета вчера в 23:44
Происшествия

Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа

В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
РБК вчера в 23:28
Политика

В Госдуме осудили резолюцию польского Сейма о Второй мировой войне

Российская газета 09 января в 14:34
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

На следующей неделе температура в столичном регионе приблизится к рекордным значениям за все время наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 01:20
Технологии

Apple сканирует все фото в iCloud

Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
ToDay News Ufa 09 января в 12:58
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM вчера в 18:49
Как работают Яндекс.Новости?
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