Экономика
REGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Политика
Иран признал, что украинский Боинг был случайно сбит его ракетой
Иранские власти признали, что пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит ракетой ПВО Ирана, которая была выпущена случайно.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
В Квебеке, широта которого совпадает с Крымом, сейчас до -20 градусов и снегопады, рассказал Варакин.
Общество
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице
Здоровье
В Саратове закрылся роддом при Дорожной больнице
В Саратове с начала 2020 года прекратил работу родильный дом при Дорожной клинической больнице.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Технологии
С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7
С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Баскетбол
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана по очкам с игры
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов.
Армия и оружие
На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Экономика
Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую
По данным Скороходова, минимальная пенсия в ДНР после недавнего повышения (с первого января 2020 года на 20%) обогнала размер аналогичной пенсии на Украине, примерно на 13% (разница — около 500 рублей), достигнув 4800 рублей, тогда как на Украине размер минимальной пенсии – 1638 гривен (4275 рублей).
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
В Омане назначили нового султана
Наука
В Швейцарии ученые создали слиток золота из пластика
Ученым из Швейцарии удалось создать совершенно новую форму золота.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Экипаж Boeing-737 не мог предотвратить трагедию — президент МАУ
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил — в компании не сомневались в том, что пилоты Boeing-737 и само воздушное судно не могли стать причиной авиакатастрофы под Тегераном 8 января.
Общество
На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх
Общество
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит более 2 тысяч сотрудников
Компания Spirit AeroSystems, один из крупнейших поставщиков деталей для самолета Boeing 737 MAX, уволит около 2,8 тыс. сотрудников из-за приостановки производства лайнера.
Шоу-бизнес
58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике
58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике Поклонники остались в восторге от физической формы телеведущей.
Происшествия
Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа
В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
Политика
В Госдуме осудили резолюцию польского Сейма о Второй мировой войне
Общество
Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
На следующей неделе температура в столичном регионе приблизится к рекордным значениям за все время наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.
Технологии
Apple сканирует все фото в iCloud
Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.