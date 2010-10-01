Экономика
REGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Политика
Иран заявил, что украинский самолёт был сбит по ошибке
Общество
Васильева одобрила идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения Ольга Васильева встретилась со старшеклассниками во время своего визита в Тверскую область.
Наука
За последние 200 лет снизилась нормальная температура человека
Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.
Теннис
Александрова победила Рыбакину и выиграла турнир WTA в Шэньчжэне
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Политика
Тушенка с «кусочками русскоязычных младенцев» продается на Украине
Прилавки украинских продуктовых магазинов пополнились новым товаром — тушенкой с не укладывающимися в голове нормального человека названиями.
Армия и оружие
В США признали Су-57 небоеспособным
Среди основных проблем российского боевого самолета американский журнал признал, в частности, недостаточное финансирование, затягивание разработки, отсутствие многосерийного производства и штатных двигателей второго этапа, а также неполные системы вооружения и управления истребителя.
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета
Как заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, экспертам из Незалежной предоставлен доступ к черным ящикам и месту падения лайнера.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Общество
В Омане назначили нового султана
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Политика
Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Космос
На Венере еще могут существовать активные вулканы
Политика
Дело об импичменте Трампа скоро направят в сенат — Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу, 9 января сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка
Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
Здоровье
Пять здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни
«Наше исследование доказывает, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек может жить без жалоб», – отметил автор исследования Янпинг Ли.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Политика
Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Общество
Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России
Шоу-бизнес
Высоцкая показала мускулы 82-летнего мужа Кончаловского
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками фотографией из отпуска, который проводит вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским.
Теннис
Хачанов и Медведев проиграли Сербии в полуфинале ATP Cup
На текущем командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup, который проходит в Австралии, сборная России, представленная двумя лучшими теннисистами страны Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым, без особых проблем дошла до стадии полуфинала, где в итоге наткнулась на одну из лучших команд соревнования - сборную Сербии.
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Экс-дипломат рассказал, почему Иран признался в уничтожении украинского Boeing
Иран признался в уничтожении украинского Boeing 737, так как у других государств были неопровержимые доказательства его вины.
Общество
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит более 2 тысяч сотрудников
Компания Spirit AeroSystems, один из крупнейших поставщиков деталей для самолета Boeing 737 MAX, уволит около 2,8 тыс. сотрудников из-за приостановки производства лайнера.
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.