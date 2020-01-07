Экономика
REGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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Экономика
Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии
Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Общество
ВЦИОМ: треть россиян дают себе обещания на Новый год
Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на Новый год, 69% из них эти обещания выполняют.
Происшествия
В Брянске произошло страшное ДТП на улице Речной
В Брянске рано утром произошло ДТП на улице Речной в Володарском районе. Информация об этом появилась в соцсетях.
Кино
«Золотой глобус» за лучший фильм получила драма «1917»
Сэм Мендес награжден в категории «Лучший режиссер» за военную драму «1917» о событиях Первой мировой войны.
Происшествия
Открытое письмо: Шамсутдинов попросил прощения у семей своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в прошлом году восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо семьям своих жертв.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Единоборства
Fight Nights сделает предложение Кокляеву
Промоушен Fight Nights Global сделает предложение стронгмену Михаилу Кокляеву для участия в турнире по смешанным единоборствам.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Происшествия
В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
Армия и оружие
Иран заявил о завершении военных действий и своей мести за Сулеймани
По словам Тахт-Раванчи, атакуя военные базы США, Иран не выходил за рамки Устава ООН и воспользовался правом на самооборону.
Происшествия
В здании ЦБ РФ взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в офисе Центрального банка в Москве при проведении ремонтных работ, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Шоу-бизнес
Канадская певица намекнула на беременность от Илона Маска
Канадская певица Граймс (Клэр Буше) опубликовала в Twitter и Instagram «обнажённые» фото.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5-7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Происшествия
Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео
На камеру наружного видеонаблюдения попал момент крушения украинского самолета Boeing 737-800, которое произошло сразу после взлета из аэропорта в Иране.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и евро
Утром в четверг на "Московской бирже" курсы доллара и евро к рублю немного выросли, рубль подешевел, отыгрывая резкое падение мировых цен на нефть в среду вечером.
Культура
Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего
Американская академия киноискусств приняла решение провести церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2020 году второй год подряд без ведущего, сообщается в среду, 8 января, в Twitter организации.
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Происшествия