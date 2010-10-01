Экономика
REGNUMС 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширен перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.
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Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Политика
Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
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Два спутника связи серии «Экспресс» запустят в 2020 году
Общество
Уволенную за драку с грабителем продавщицу пригласили в UFC
Руководитель UFC Дэйна Уайт обратился гавайской продавщице, которая силой остановила грабителя и лишилась работы.
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Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Космос
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Ученые узнали, что происходит при столкновении экзопланет (так называют планеты, находящиеся вне Солнечной системы).
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«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
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На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
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Озвучены гонорары Конора МакГрегора и Дональда Серроне
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В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Политика
МИД Канады уточнил число погибших граждан при крушении Boeing в Иране
Число погибших граждан Канады в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране сократилось до 57.
Общество
СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Общество
Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки
Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
Общество
Минпросвещения изменит отметки в школьных аттестатах
В школьном аттестате дисциплины музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе "зачет-незачет", сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.
Шоу-бизнес
Первая жена шейха Дубая поведала, что экс-супруг уже 42 года не дает ей видеться с дочерью, превратив ее жизнь в кошмар
Ливанка Ранда аль-Банна дала интервью, в котором поведала о невероятной жестокости экс-супруга.
Наука
Ученые создали слиток золота из пластика
Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии ученые создали золотой слиток из пластика.
Происшествия
Два сейфа с деньгами и 16 дорогих автомобилей украли у фирмы в Москве
Два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса были похищены на предприятии в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Общество
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
По информации на 9.31 мск субботы, во "Внуково" 2 рейса задержаны; в "Домодедово" 19 рейсов задержаны, пять отменены; в "Шереметьево" 15 рейсов задержаны.
Армия и оружие
На границе с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий
В сообщении говорится, что военнослужащий ранен снайперским выстрелом: «Ранен военнослужащий ВС Армении Артур Арзуманян: ранение получил от выстрела снайпера ВС Азербайджана на боевой позиции в Беркабере (Тавуш, Армения)», — говорится в сообщении, размещенном на канале.
Футбол
Денисов и Кьяртанссон покинули «Рубин»
Защитник Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон больше не являются игроками казанского «Рубина». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Армия и оружие
Россия и Турция анонсировали режим прекращения огня в Идлибе
«Турция и РФ договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе с целью прекращения воздушных и наземных атак, предотвращения новых миграционных потоков и содействия нормализации жизни», — сообщили в турецком министерстве обороны.