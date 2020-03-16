C 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд.

с чего всё началось

К 45 годам у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат. И именно с этого возраста люди начинают интересоваться будущей пенсией и у них еще есть достаточно времени, чтобы увеличить ее размер.

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

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