Общество
Газета.RuС 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
В министерстве отметили, что уведомления Пенсионного фонда будут автоматически приходить через портал "Госуслуги". Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
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с чего всё началось
C 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд.Известиявчера в 17:01
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