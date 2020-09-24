Минтруд России предложил повысить с 2021 года величину прожиточного минимума. Предварительно его величина составит 11 тысяч 653 рубля.

С 2021 года прожиточный минимум в России вырастет на 512 рублей

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