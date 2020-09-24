Экономика
Mirmol.ruС 2021 года прожиточный минимум в России вырастет на 512 рублей
Минтруд России предложил повысить с 2021 года величину прожиточного минимума. Предварительно его величина составит 11 тысяч 653 рубля.
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Происшествия
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Российская газета вчера в 06:11
Общество
В 10 городах РФ запустят систему видеонаблюдения с распознаванием лиц
В десяти крупных городах России в пилотном режиме запущена московская система видеонаблюдения с распознаванием лиц, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:48
Общество
Путин заявил об индексации пенсий в 2021 году на 6,3%
Лидер российского государства отметил, что увеличение пенсий в полтора раза превышает прогнозируемую инфляцию в будущем году.
Evo-rus.com 05:07
Общество
Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск.
РИА Новости 05:28
Политика
Мэр Ялты уволил заместителя за поддержку протестов в Белоруссии
Заместителя мэра Ялты Михаила Загорцева уволили после высказываний о протестах в Белоруссии.
Lenta.ru 04:33
Кино
Назван первый российский фильм для показа на Netflix
Документальная картина Кресты станет первым неигровым российским фильмом, который будет доступен для просмотра на стриминговой платформе Netflix.
iReactor 03:28
Экономика
Названы сроки массовых сокращений в России
В России весной следующего года начнутся массовые сокращения сотрудников. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.
Московский Комсомолец 05:23
Гаджеты
G.SKILL представила модули памяти DDR4 с высокой частотой и низкими задержками
Компания G.SKILL International Enterprise анонсировала новые комплекты оперативной памяти стандарта DDR4, предназначенные для применения в игровых настольных компьютерах, а также в системах для создания и обработки контента.
3DNews 04:13
Экономика
Сбербанк направит на дивиденды за 2019 год 422,38 млрд рублей
Дивидендные предложения В середине марта этого года наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год - 422,4 млрд рублей.
ТАСС 04:49
Культура
Дэниэл Рэдклифф озвучил условие для возвращения к роли Гарри Поттера
Дэниэл Рэдклифф согласится принять участие в продолжении истории о волшебнике Гарри Поттере, если в проекте не будет принимать участие писательница Джоан Роулинг.
ПолитРоссия 04:34
Единоборства
Чимаев ответил вызвавшему его на поединок Вартаняну
ProstoProSport 05:11
Биатлон
Суд оправдал биатлонисток Вилухину и Романову в деле о допинге
Ореанда-Новости вчера в 10:01
Политика
Ким Чен Ын извинился за инцидент с гибелью гражданина Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения гражданам Южной Кореи в связи с гибелью их соотечественника в Желтом море.
Известия 02:36
Происшествия
Военный самолет упал на западе Сербии
Газета.Ru 04:46
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения впервые станет мамой
Малыш появится на свет в начале 2021 года. Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения впервые станет мамой.
Летидор 05:25
Происшествия
Племянник Эскобара рассказал, что нашел тайник знаменитого наркобарона
Газета.Ru вчера в 12:20
Общество
Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России
Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом в России.
Ведомости 05:28
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником ПСЖ и сборной Германии
Петербургский «Зенит» может подписать полузащитника сборной Германии и французского клуба ПСЖ Юлиана Дракслера.
Peterburg2.ru 04:57
Технологии
Исходный код Windows XP попал в открытый доступ
Стало известно о том, что исходный код операционной системы Windows XP был опубликован в открытом доступе.
3DNews 05:04
Общество
Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь
Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 04:58
Авто
Nissan запустил производство обновлённого кроссовера Nissan X-Trail
Сборка нового Nissan Rogue (X-Trail) организована на заводе в Смирне, штат Тенесси, США.
Новые автомобили вчера в 22:23
Общество
Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса
Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК).
РБК 02:24
Гаджеты
Qualcomm создаёт чип Snapdragon 775G и вот его характеристики
Сегодня появилась информация о том, что помимо Snapdragon 875 Qualcomm разрабатывает чип Snapdragon 775G.
ITZine.ru 03:30
Политика
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Известия вчера в 21:59
Киберспорт
NAVI проиграли Secret на OGA Dota Pit Season 3
Secret обыграла NAVI в матче верхней сетки OGA Dota Pit Season 3. Игра закончилась со счетом 2:0. Первая карта закончилась за 23 минуты, вторая – за 21.
Cyber.sports.ru вчера в 08:44
Общество
При отравлении «Новичком» Навальный скончался бы через десять минут
До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут, заключил Ринк.
Соловей.Инфо 05:18
Происшествия
Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30
Случайное попадание снаряда могло стать причиной крушения Су-30 в Тверской области, следует из записи переговоров пилотов пострадавшего истребителя и Су-35.
Известия вчера в 04:21
Здоровье
В России за сутки зарегистрировали 7212 новых случаев коронавируса
В Москве за сутки выявлено 1560 случаев заражения коронавирусом, 1227 пациентов выздоровели, 14 человек умерли.
Ведомости 03:53