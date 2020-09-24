Экономика

Mirmol.ruMirmol.ruС 2021 года прожиточный минимум в России вырастет на 512 рублей

Минтруд России предложил повысить с 2021 года величину прожиточного минимума. Предварительно его величина составит 11 тысяч 653 рубля.
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

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В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимум

Комсомольская правдавчера в 09:24

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России

Фонтанка.Рувчера в 06:11

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

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Life.ruвчера в 09:52

Прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рубля

ТАССвчера в 05:47

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

RT на русскомвчера в 06:33
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В России весной следующего года начнутся массовые сокращения сотрудников. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.
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Суд оправдал биатлонисток Вилухину и Романову в деле о допинге

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Исходный код Windows XP попал в открытый доступ

Стало известно о том, что исходный код операционной системы Windows XP был опубликован в открытом доступе.
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Общество

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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса.
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До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут, заключил Ринк.
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Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30

Случайное попадание снаряда могло стать причиной крушения Су-30 в Тверской области, следует из записи переговоров пилотов пострадавшего истребителя и Су-35.
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В Москве за сутки выявлено 1560 случаев заражения коронавирусом, 1227 пациентов выздоровели, 14 человек умерли.
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