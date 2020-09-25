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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

В этом году МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд разработал законопроект, в котором предложили рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44, 2% среднего дохода в стране, а не по потребительской корзине. Также ведомство предложило устанавливать минимальную оплату труда на уровне 42% средней зарплаты.В источнике
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Комсомольская правда

В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимум

Комсомольская правдавчера в 09:24
ТАСС

В СФ заявили, что методика расчета Минтруда может укрепить рост прожиточного минимума

ТАССвчера в 06:35
Газета.Ru

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в 2021 году

Газета.Ruвчера в 06:04
РБК

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

РБКвчера в 06:03
РИА Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

РИА Новостивчера в 05:53
Телеканал 360°

Политик оценил предложение повысить прожиточный минимум

Телеканал 360°вчера в 08:44
RT на русском

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

RT на русскомвчера в 06:33

Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн
Evo-rus.com07:03
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Греф заявил, что Сбербанк займётся медициной

Москва, 25 сентября 2020, 15:06 — REGNUM Сбербанк проявляет к медицине большой интерес, однако в первую очередь его интересуют сервисы и программные решения, а не полноценные фармацевтические производства.
REGNUM08:06

Япония выразила сожаление из-за инаугурации Лукашенко

МИД Японии счел заслуживающим сожаления тот факт, что инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла на фоне задержаний мирных протестующих и якобы отсутствия попыток со стороны властей пойти на диалог с ними, говорится в заявлении ведомства.
Взгляд.ру08:08

Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны»

Нападающий французского ПСЖ Неймар, который ранее выступал за испанскую «Барселону», поддержал недовольство капитана каталонцев Лионеля Месси по поводу ухода Луиса Суареса в «Атлетико».
RT на русском08:17

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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