с чего всё началось

Изменения затронут 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.

С 1 января 2021 года в России вводятся электронные трудовые книжки. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов внесла Госдума во вторник, 3 декабря.

С 2021 года в России вводятся электронные трудовые книжки

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