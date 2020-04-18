Коронавирус
КоммерсантъСобянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. Весь апрель в городе не будет работать большинство предприятий. Также сохраняется обязательное использование цифровых пропусков.
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Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМосква 24 03:35
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