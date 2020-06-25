Общество

Свободные МедиаСвободные МедиаНа Кубани открываются рестораны, стоматологии и детские сады

С 27 июня открывается межмуниципальное пассажирское сообщение, а также авиасообщение между Краснодаром и Сочи. Также принято решение разрешить работу зоопарков, океанариумов, дельфинариев на открытом воздухе, а также объектов турпоказа.
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Вениамин Кондратьев
Я считаю возможным с 27 июня, с этой субботы, разрешить работу зоопарков, океанариумов, дельфинариев на открытом воздухе с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, также с 27 июня возобновить работу объектов туристического показа.
— Вениамин Кондратьев, российский политикТАСС 05:50

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