Общество
Свободные МедиаНа Кубани открываются рестораны, стоматологии и детские сады
С 27 июня открывается межмуниципальное пассажирское сообщение, а также авиасообщение между Краснодаром и Сочи. Также принято решение разрешить работу зоопарков, океанариумов, дельфинариев на открытом воздухе, а также объектов турпоказа.
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Я считаю возможным с 27 июня, с этой субботы, разрешить работу зоопарков, океанариумов, дельфинариев на открытом воздухе с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, также с 27 июня возобновить работу объектов туристического показа.
— Вениамин Кондратьев, российский политикТАСС 05:50
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Вениамин Кондратьев принял решение разрешить работу кафе и ресторанов с отдельным входом с 27 июня
Администрация Краснодарского края08:22
Рестораны, океанариумы и зоопарки начнут свою работу с 27 июня в Краснодарском крае
Сайт города Армавира05:45
В Краснодарском крае с 27 июня откроются океанариумы, зоопарки и объекты турпоказа
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