С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы, такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба. Церкви будут работать с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Напомним, ранее стало известно об открытии детских садов в регионе с 29 июня.

Общество В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов. 3,2K

Происшествия В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий. 3

Футбол Невеста Роналду показала, как отдыхает на роскошной яхте Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала в соцсетях, как отдыхает на яхте.

Футбол РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург» «Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин. 2

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 832

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 397

Общество Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России. 360

Авто В России среди автомобилистов начнут выявлять хронических алкоголиков В России с 1 июля 2020 года вступит в силу целый ряд нововведений для автомобилистов. Об этом 25 июня сообщает Autonews. 325

Игры Авторы Biomutant опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик Издательство THQ Nordic и разработчики из студии Experiment 101 опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик своего ролевого боевика Biomutant. 1

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полеты Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 335

Политика Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества "Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества. 1

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,1K

Здоровье Власти Прикамья просят изменить правила выхода из режима самоизоляции От имени врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в адрес Роспотребнадзора РФ было подготовлено письмо с предложением по изменению коэффициентов, чтобы регион смог перейти на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает «Новый Компаньон». 34

Общество На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. 12

Политика В МИД России оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу Москва внимательно следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу, в случае необходимости примет все меры для обеспечения безопасности России и ее союзников, не исключено, что США могут пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. 220

Авто Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe. 6