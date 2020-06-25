Общество
АиФ КраснодарС 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы
С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы, такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба. Церкви будут работать с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Напомним, ранее стало известно об открытии детских садов в регионе с 29 июня.
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В Краснодарском крае с 27 июня откроются океанариумы, зоопарки и объекты турпоказа
Кубанские новости05:41
Рестораны, океанариумы и зоопарки начнут свою работу с 27 июня в Краснодарском крае
Сайт города Армавира05:45
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Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Lenta.ru 23 июня в 05:38
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
Политика
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК 23 июня в 10:38
Футбол
Невеста Роналду показала, как отдыхает на роскошной яхте
Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала в соцсетях, как отдыхает на яхте.
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Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас»
Рамблер 02:50
Футбол
РПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург»
«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.
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Хоккей
Каспарайтис подарил Овечкину легендарную клюшку
CT news 23 июня в 17:57
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции
Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Авто
В России среди автомобилистов начнут выявлять хронических алкоголиков
В России с 1 июля 2020 года вступит в силу целый ряд нововведений для автомобилистов. Об этом 25 июня сообщает Autonews.
Известия 07:18
Игры
Авторы Biomutant опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик
Издательство THQ Nordic и разработчики из студии Experiment 101 опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик своего ролевого боевика Biomutant.
Игромания.ру 04:07
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Политика
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Здоровье
Власти Прикамья просят изменить правила выхода из режима самоизоляции
От имени врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в адрес Роспотребнадзора РФ было подготовлено письмо с предложением по изменению коэффициентов, чтобы регион смог перейти на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает «Новый Компаньон».
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Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
Политика
В МИД России оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Москва внимательно следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу, в случае необходимости примет все меры для обеспечения безопасности России и ее союзников, не исключено, что США могут пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 05:17
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Экономика
Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей.
Известия 06:16
Происшествия
Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке
Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51