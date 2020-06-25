Общество

АиФ КраснодарАиФ КраснодарС 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы

С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы, такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба. Церкви будут работать с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Напомним, ранее стало известно об открытии детских садов в регионе с 29 июня.
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