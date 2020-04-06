Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Его выступление транслировал телеканал NHK. «Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации», — цитирует его РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать133

Подробнее о событии

Япония выделит на поддержку экономики около $1 трлн

Коммерсантъ07:38

Абэ заявил о начале подготовки к объявлению режима ЧС в Японии

Известия05:37

Режим ЧС в Японии из-за коронавируса может продлиться полгода

РЕН ТВ02:47

Премьер Японии заявил, что начал подготовку к объявлению режима ЧС

РИА Новости05:03

Премьер Японии объявил о введении режима ЧП с 7 апреля

Московский Комсомолец05:05

СМИ: режим ЧС введут в семи префектурах Японии

ТАСС04:56

В Японии введут режим ЧС 7 апреля из-за коронавируса

Газета.Ru05:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Экономика

Правительство РФ утвердило список системообразующих предприятий Дона

Правительство России утвердило список из 646 системообразующих предприятий, при необходимости им будет оказана финансовая и иная поддержка.
Город N (Ростов) 08:19
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Футбол

Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

Metaratings вчера в 14:27
Здоровье

Минздрав: эффективность мер против коронавируса покажут две недели

Ближайшие две недели покажут, насколько эффективны меры, принятые в России против коронавируса.
News.ru 09:17
Здоровье

Врачи описали наиболее типичных жертв коронавируса

Среди наиболее распространенных симптомов эксперты отметили высокую температуру (у 78 пациентов из 85), одышку (60 пациентов) и слабость (50 пациентов).
Комсомольская правда 08:27
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован

9 дней назад у Джонсона был диагностирован коронавирус и он отправился на карантин, но состояние премьера оставалось прежним – кашель и высокая температура не уходили.
Эхо Москвы 03:00
Футбол

Поль Погба хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приоритетным вариантом продолжения своей карьеры рассматривает переход в мадридский «Реал», а не возвращение в «Ювентус», сообщает издание As.
LiveResult.Ru 08:58
Общество

В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей карантина

В МВД отметили, что число случаев несоблюдения карантина в столице «достаточно маленькое».
Говорит Москва 06:31
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Космос

Озоновая дыра рекордных размеров появилась над Арктикой

Массы холодного воздуха, запертые в районе Северного полюса, привели к появлению озоновой дыры рекордных размеров.
Тольятти-Новости 04 апреля в 22:05
Общество

Елизавета II из-за коронавируса обратилась к нации

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
ToDay News Ufa 00:14
Экономика

Правительство утвердило максимальный долг для кредитных каникул

Сегодня правительство опубликовало документ, который устанавливает максимальный размер кредита, по которому можно оформить каникулы из-за коронавируса.
63.ru 03:29
Музыка

Автор хита PPAP выпустил новую версию песни из-за коронавируса

Автор хита PPAP выпустил новую версию песни из-за пандемии.
Дни24 06:30
Шоу-бизнес

Сын Гуфа назвал отца наркоманом

Видно, что сын называет своего отца «наркоманом» и требует, чтобы он прислал ему денег, скорее всего, здесь имеются в виду алименты.
RuNews24.ru 06:21
Гаджеты

OnePlus Bullets Wireless Z новые Bluetooth-наушники

Megaobzor.com вчера в 11:04
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

У 20 прибывших из России граждан Китая подтвержден коронавирус

Как передает ToDay News Uf, диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден за сутки у 20 граждан страны, приехавших на родину из Москвы транзитом через Владивосток.
ToDay News Ufa 04:40
Наука

Эректильная дисфункция может быть признаком преждевременной смерти

Ученые из Бельгии пришли к выводу, что эректильная дисфункция у мужчин может указывать на риск преждевременной смерти.
Goroday.ru 04 апреля в 04:33
Общество

В Алтайском крае отменили весеннюю охоту

В Алтайском крае отменен текущий сезон весенней охоты. Соответствующее постановление подписал 6 апреля губернатор Виктор Томенко.
Алтайская правда 05:05
Общество

Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели

Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
ТАСС 09:15
Общество

Лев Лещенко готовится к выписке

Артист был в реанимации, но в скором времени стал чувствовать себя хорошо. У супруги Лещенко тест показал отсутствие коронавируса.
Вести.Ru 08:46
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Инфорос 03:36
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК 06:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake 04 апреля в 16:44
Экономика

Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса

Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 08:21
Авто

Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Автоновости дня вчера в 05:09
Происшествия

Пьяный поляк заперся в «Ашане» с виски и всю ночь смотрел порно

Во французском городе По, департамент Атлантические Пиренеи, задержали пьяного поляка, который заперся в супермаркете «Ашан» с алкоголем и порно.
Lenta.ru 08:42
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Спорт

Mount & Blade II продолжает ставить рекорды по количеству игроков

REGNUM вчера в 09:30
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное