С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

С 7 сентября Греция открывает границу для граждан России, на данный момент разрешён въезд до 500 человек в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное решение семи министров. Отмечается, что для въезда в Грецию необходим отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель.