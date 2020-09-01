С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан
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С 7 сентября Греция открывает границу для граждан России, на данный момент разрешён въезд до 500 человек в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное решение семи министров. Отмечается, что для въезда в Грецию необходим отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель.В источнике
С чего всё началось
Греция открывает границу для россиян
Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.
РИА Новости17:49
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