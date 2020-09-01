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С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

С 7 сентября Греция открывает границу для граждан России, на данный момент разрешён въезд до 500 человек в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное решение семи министров. Отмечается, что для въезда в Грецию необходим отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Греция открывает границу для россиян

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.
РИА Новости17:49
Подробнее о событии
РБК

Греция решила открыть границу для россиян

РБК18:51
RT на русском

С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

RT на русском18:05
Коммерсантъ

Греция 7 сентября откроет границы для россиян

Коммерсантъ18:06
Lenta.ru

Греция откроет границу с Россией

Lenta.ru18:08
Газета.Ru

Греция с 7 сентября открывает границу для россиян

Газета.Ru18:03
Комсомольская правда

С 7 сентября Греция открывает границу для россиян

Комсомольская правда17:58
РИА Новости

Греция открывает границу для россиян

РИА Новости17:49

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Газета.Ruвчера в 11:57
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