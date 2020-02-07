Космос

КоммерсантъКоммерсантъРакета «Союз» с британскими спутниками OneWeb запущена с Байконура

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Ракета выведет на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Это первый космический пуск России в 2020 году.
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Ракета «Союз» вывела на орбиту разгонный блок с британскими спутниками

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Live: запуск ракеты «Союз-2.1б» cо спутниками OneWeb

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