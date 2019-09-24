Космос
КоммерсантъС Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ»
Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур. Стыковка с Международной космической станцией (МКС) планируется в 22:45 мск, сообщается на сайте «Роскосмоса».
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:31, Вашингтон
Политика
Белый дом показал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Администрация президента США выложила расшифровку телефонного разговора между Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.
Piter.tv 10:58
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Политика
Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок
Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.
Взгляд.ру 15:00
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Шоу-бизнес
Майли Сайрус спасли от желающего оплодотворить ее фаната
В Лас-Вегасе арестовали безумного фаната американской певицы Майли Сайрус, который грозился оплодотворить ее.
Lenta.ru 14:03
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Политика
Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 14:39
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика
Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского
Двусторонняя встреча лидеров Штатов Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского началась на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.
Политика Сегодня 14:49
Общество
В школах Приангарья открылось 60 «Точек роста»
В Иркутской области 60 школ стали центрами образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках проекта «Точки роста».
REGNUM вчера в 05:32
Шоу-бизнес
В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein
В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Футбол
УЕФА расширил три высших дивизиона Лиги наций до 16 команд
Дивизионы А и B, которые ранее включали в себя 12 команд, а также дивизион C, в котором находилось 15 сборных, будут расширены до 16 команд.
Sportbox.RU вчера в 14:28
Космос
Первая межзвездная комета получила окончательное название
Международный астрономический союз присвоил окончательное название второму из известных межзвездному объекту и первой в истории наблюдений внесолнечной комете.
Ин-спейс.ру вчера в 11:20
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 23 сентября в 00:13
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Футбол
ФИФА одобрила ограничения по выплатам агентам и по арендам игроков
Одобрено ограничение по комиссионным агентам: 10% от суммы трансфера продающим клубом, 3% от выплат игроку, 3% агенту игрока от покупающего клуба; Запрещено использование нескольких посредников, чтобы избежать конфликта интересов.
Sports.ru 11:37
Армия и оружие
В Турции истребитель F-16 назвали «хламом» в сравнении с Су-35
Следует отметить, что, несмотря на свою современность и новейшие технологии, российский истребитель Су-35 продается значительно дешевле, чем устаревший F-16.
Военное дело вчера в 10:17
Футбол
«Динамо» вылетело из Кубка России
В среду динамовцы в 1/16 Кубка России проиграли во Владивостоке «Лучу» 1:0, так толком и не создав опасностей у ворот соперников.
Комсомольская правда 11:36
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала, как выглядела до пластики в 18-летнем возрасте
Миллионы подписчиков Ким отметили красоту и обаятельность 18-летней красавицы.
Bimru.ru 12:06
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Шоу-бизнес
Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом
Артистка Ия Нинидзе прокомментировала романтические отношения между своей дочерью, 28-летней актрисой Нино Нинидзе и 47-летним актёром Максимом Виторганом.
Аргументы недели 09:39
Армия и оружие
В России началось серийное производство американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца, сообщили в пресс-службе компании.
Вести.Финанс 04:05
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 05:36
Футбол
Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»
Metaratings вчера в 16:53