Космос

КоммерсантъКоммерсантъС Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ»

Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур. Стыковка с Международной космической станцией (МКС) планируется в 22:45 мск, сообщается на сайте «Роскосмоса».
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