Космос
ИзвестияС Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» на своей странице в Twitter в среду, 25 сентября. Спустя 528 секунд после запуска «Союз МС-15» был выведен на околоземную орбиту.
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