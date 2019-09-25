Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» на своей странице в Twitter в среду, 25 сентября. Спустя 528 секунд после запуска «Союз МС-15» был выведен на околоземную орбиту.

Политика Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Футбол Головин забил два гола за «Монако» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".

Политика Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.

Политика Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.

Общество Как выглядят гендерно-нейтральные куклы Барби На полки магазинов куклы поступят в двух вариантах образов — мужском и женском, — чтобы дети могли самостоятельно комбинировать элементы по своему усмотрению.

Политика Лавров поблагодарил США за выдачу визы Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Гаджеты IPhone 12 будет похож на iPhone 4 В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.

Происшествия В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экономика Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.

Шоу-бизнес Кристина Асмус намекнула на расставание с Гариком Харламовым Слухи о разводе 31-летней Кристины Асмус с 38-летним Гариком Харламовым появились несколько месяцев назад.

Экономика Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.

Политика Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших россиян по геолокации Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который обязывает оператора связи без решения суда предоставлять данные о местоположении абонентов для поиска пропавших людей.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Политика Германия получила послание Путина по РСМД В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Хоккей «Барыс» обыграл «Металлург», у Магнитогорска 7 поражений в 8 матчах «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Барысу» — 1:3. В составе хозяев отличился Павел Дорофеев, у гостей — Джесси Блэкер, Никита Михайлис и Роман Старченко.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк написала завещание Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.

Шоу-бизнес Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.

Политика Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма Президент США Дональд Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, 24 сентября передает агентство Reuters.

Энергетика В США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.