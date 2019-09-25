Космос
ИзвестияС Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» на своей странице в Twitter в среду, 25 сентября. Спустя 528 секунд после запуска «Союз МС-15» был выведен на околоземную орбиту.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:01, Вашингтон
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Общество
Украинский призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
Житель Винницкой области взял в жены двоюродную бабушку, чтобы получить отсрочку от армии.
Известия 09:43
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска крылатой ракеты «Уран» с корабля «Смерч»
Российское оборонное ведомство выложило ролик, на кадрах которого запечатлен первый пуск крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля (МРК) «Смерч», проходящего в настоящее время модернизацию.
Журналистская правда вчера в 06:00
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси
«При посадке самолёта Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — сказал источник.
RT на русском 10:55
Происшествия
В Омске загорелось здание медицинского колледжа
В Омске произошел пожар в медицинском колледже, расположенном на улице Дианова.
РБК 10:52
Футбол
«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России
Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный».
РБК 10:54
Политика
Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение санкций против РФ
Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".
РЕН ТВ 10:47
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Шоу-бизнес
В палату Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь Милу
Известная российская актриса Анастасия Заворотюнюк соскучилась за своей дочерью Милой, о чем рассказала родным.
Дни24 10:38
Армия и оружие
Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО
Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Экономика
В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России
Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
Газета.Ru 06:38
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России
«Луч» в свою очередь стартовал с 1\32 финала Кубка России, где одержал победу над «Читой» (1:0). Отметим, «Динамо» продлило безвыигрышную серию во всех турнирах до четырех матчей.
Vprognoze.ru 10:50
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Наука
Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Гаджеты
Apple выпустила обновления iOS 13.1, iPadOS 13.1 и tvOS 13
Apple выпустила три новых обновления iOS 13.1, iPadOS 13.1 и tvOS 13.
MobiDevices 04:12