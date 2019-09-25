Космос

ИзвестияИзвестияС Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» на своей странице в Twitter в среду, 25 сентября. Спустя 528 секунд после запуска «Союз МС-15» был выведен на околоземную орбиту.
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Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура

ТАСС10:00

Корабль «Союз МС-15» стартовал с космодрома Байконур

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Гражданин Арабских Эмиратов впервые в истории отправился в космос

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«Союз-ФГ» с украинским оборудованием запустят с Байконура в последний раз

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На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей

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Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Политика

Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Появилось видео первого пуска крылатой ракеты «Уран» с корабля «Смерч»

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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
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При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси

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RT на русском 10:55
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В Омске загорелось здание медицинского колледжа

В Омске произошел пожар в медицинском колледже, расположенном на улице Дианова.
РБК 10:52
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«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России

Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный».
РБК 10:54
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Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение санкций против РФ

Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".
РЕН ТВ 10:47
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
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В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
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В палату Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь Милу

Известная российская актриса Анастасия Заворотюнюк соскучилась за своей дочерью Милой, о чем рассказала родным.
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Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО

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В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

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В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России

Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
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«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России

«Луч» в свою очередь стартовал с 1\32 финала Кубка России, где одержал победу над «Читой» (1:0). Отметим, «Динамо» продлило безвыигрышную серию во всех турнирах до четырех матчей.
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Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

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