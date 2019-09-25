Космос
ТАССРакета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запущена с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий. Ракета взлетела с 1-й стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт") в 16:57 мск.
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В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
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Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
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Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
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РИА Новости 13:40
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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков
О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Экономика сегодня вчера в 00:22
Футбол
Лионель Месси вновь признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий клуба «Барселона» и сборной Аргентины получил награду в шестой раз.
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Вокруг ТВ вчера в 13:41
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Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
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Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших.
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В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II
Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
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