Общество

Город N (Ростов)Город N (Ростов)С ФК «Ростов» приставы взыскали 154 млн рублей

Как ранее сообщал N, пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу ООО «Агроком Холдинг» .Поводом для иска стал займ на 64 млн рублей, который футбольный клуб получил от «Донского табака».
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Приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу «Агрокома»

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Судебные приставы взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей

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