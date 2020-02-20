Общество
Город N (Ростов)С ФК «Ростов» приставы взыскали 154 млн рублей
Как ранее сообщал N, пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу ООО «Агроком Холдинг» .Поводом для иска стал займ на 64 млн рублей, который футбольный клуб получил от «Донского табака».
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