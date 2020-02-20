С футбольного клуба «Ростов» взыскали 154 миллиона в пользу бывшего спонсора клуба, компании «Агроком». Возвращением денег занимались судебные приставы. О взыскании суммы пишет РБ-Бизнес со ссылкой на банк документов Федеральной службы судебных приставов.

Происшествия На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.

Экономика Четвертая линия «Ямал СПГ» откладывается НОВАТЭК сдвинул срок ее ввода на третий квартал Проблемы, связанные с необходимостью замены технологических труб на четвертой линии завода по сжижению газа «Ямал СПГ», оказались серьезнее, чем предполагалось.

Экономика Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.

Происшествия Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.

Армия и оружие Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.

Происшествия Суд арестовал экс-помощницу Дворковича Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Автоспорт Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1» Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Экономика Туроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса По подсчетам Ассоциации, только в феврале и марте из-за оттока китайских туристов турбизнес по приему китайцев в России может потерять до 2,8 млрд рублей в виде упущенной прибыли, а если направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей (на период с мая по сентябрь приходится порядка 75% китайского турпотока).