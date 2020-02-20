Общество

1rnd.ru1rnd.ruСудебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей

С футбольного клуба «Ростов» взыскали 154 миллиона в пользу бывшего спонсора клуба, компании «Агроком». Возвращением денег занимались судебные приставы. О взыскании суммы пишет РБ-Бизнес со ссылкой на банк документов Федеральной службы судебных приставов.
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Приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу «Агрокома»

Donnews.ru04:46

Судебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей

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