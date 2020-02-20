Общество
1rnd.ruСудебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей
С футбольного клуба «Ростов» взыскали 154 миллиона в пользу бывшего спонсора клуба, компании «Агроком». Возвращением денег занимались судебные приставы. О взыскании суммы пишет РБ-Бизнес со ссылкой на банк документов Федеральной службы судебных приставов.
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Армия и оружие
Су-24 ВКС РФ смог уйти от попадания ракеты ПЗРК боевиков над Идлибом
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Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию
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Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
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Проанализировав почти 150 000 отдельных записей, исследователи обнаружили, что сроки весенней миграции птиц сдвинулись на более ранние.
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WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд
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Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
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Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова
Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
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Армия и оружие
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Происшествия
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Автоспорт
Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1»
Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Наука
Бороться с диабетом поможет плотный завтрак
Экономика
Туроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса
По подсчетам Ассоциации, только в феврале и марте из-за оттока китайских туристов турбизнес по приему китайцев в России может потерять до 2,8 млрд рублей в виде упущенной прибыли, а если направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей (на период с мая по сентябрь приходится порядка 75% китайского турпотока).
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Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми
Политика
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Культура
Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
Истории про Пеккалу переведены на 22 языка, по всему миру продано более миллиона книг.
Общество
Соперники впечатлены изобретением Mercedes
Показанная Mercedes во второй день тестов система DAS (Dual Axis Steering – двухосевое рулевое управление) позволила ввести ещё одно измерение в процесс управления машиной, оперативно регулируя угол развала колёс, что позволит более эффективно работать с резиной.
Политика
В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ
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Кино
В Германии открылся Берлинский кинофестиваль
В четверг, 20 февраля, в Германии начал свою работу 70-й Берлинский международный кинофестиваль.
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Космос
Туристы на Crew Dragon получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле
Туристы, которые отправятся в космос на корабле Илона Маска, могут получить радиацию, как ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.