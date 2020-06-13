Происшествия
Евро-футбол.руС Хадсона-Одои сняты обвинения в изнасиловании
С нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои были сняты обвинения в изнасиловании. Об этом 19-летний футболист сообщил в Twitter. Напомним, Каллум Хадсон-Одои был задержан по обвинению в изнасиловании в средине мая.
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Происшествия
В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции
Российская газета вчера в 17:24
Армия и оружие
Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
РБК вчера в 15:32
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
Политика
Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК вчера в 14:08
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Автоспорт
Этапы «Ф1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменены
Этапы "Формулы 1" сезона 2020 года в Сингапуре, Азербайджане и Японии отменены окончательно, сообщает пресс-служба соревнований.
Bobsoccer 12 июня в 04:45
Шоу-бизнес
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве
Lenta.ru вчера в 11:55
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Газета.Ru вчера в 02:08
Общество
НАБУ показало рекордную взятку в 6 млн долларов наличными
Директор НАБУ Артем Сытник на антикоррупционном брифинге продемонстрировал взятку в размере 6 млн долларов.
NewInform вчера в 12:15
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 12 июня в 06:31
Единоборства
Кальвильо победила Ай в главном бою турнира UFC Fight Night 172
Американка Синтия Кальвильо одолела свою соотечественницу Джессику Ай в главном бою турнира UFC Fight Night 172.
Газета.Ru 01:06
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Эксперт сравнил процесс восстановления легких после COVID-19 с тем, какой был после свиного грипп N1H1, который считался пандемией 2009 года.
Российская газета 00:13
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Происшествия
В поселке Еврейской АО ввели режим локальной ЧС после сильного града
В поселке Николаевка Еврейской автономной области ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации после сильного града, сообщаетглавное управление МЧС по региону.
РБК 00:53
Наука
Представлена новая техника прослушивания
Благодаря усилиям израильских инженеров появилась новая методика, при которой для прослушивания разговоров людей используется обычная люстра или лампочка, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 23:48
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом
Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
Футбол
«Сочи» обыграл «Краснодар» в товарищеском матче
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
Куйвашев рассказал об участии ветеранов в параде Победы
Губернатор Евгений Куйвашев высказался об участии ветеранов Великой Отечественной войны в параде Победы, который пройдет 24 июня в Екатеринбурге.
Екатеринбург Онлайн 01:01
Религия
Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России
Вести.Ru вчера в 23:11
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37