С нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои были сняты обвинения в изнасиловании. Об этом 19-летний футболист сообщил в Twitter. Напомним, Каллум Хадсон-Одои был задержан по обвинению в изнасиловании в средине мая.

С Хадсона-Одои сняты обвинения в изнасиловании

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