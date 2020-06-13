С нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои были сняты обвинения в изнасиловании. Об этом 19-летний футболист сообщил в Twitter. Напомним, Каллум Хадсон-Одои был задержан по обвинению в изнасиловании в средине мая.

С Хадсона-Одои сняты обвинения в изнасиловании

Общество В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли 50 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. 755

Общество Учёный предупредил об опасных мутациях коронавируса Учёные всего мира опасаются, что мутации COVID-19 будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции.

Кино «Помочь должна только постоянная дезинфекция между сеансами» Кинотеатры в России откроются примерно в середине июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Общество Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии. 16

Политика Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию "В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве. 354

Экономика В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга» Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране. 106

Происшествия В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова. 1

Происшествия Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.

Происшествия В Париже произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами В Париже произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции. 151