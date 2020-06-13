Происшествия

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руС Хадсона-Одои сняты обвинения в изнасиловании

С нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои были сняты обвинения в изнасиловании. Об этом 19-летний футболист сообщил в Twitter. Напомним, Каллум Хадсон-Одои был задержан по обвинению в изнасиловании в средине мая.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
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