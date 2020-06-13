Происшествия
Евро-футбол.руС Хадсона-Одои сняты обвинения в изнасиловании
С нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои были сняты обвинения в изнасиловании. Об этом 19-летний футболист сообщил в Twitter. Напомним, Каллум Хадсон-Одои был задержан по обвинению в изнасиловании в средине мая.
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Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Общество
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 50 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
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Футбол
Во время матча «Мальорка» — «Барселона» на поле выбежал болельщик
Спорт-Экспресс 17:49
Общество
Учёный предупредил об опасных мутациях коронавируса
Учёные всего мира опасаются, что мутации COVID-19 будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции.
Парламентская газета 18:12
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
Кино
«Помочь должна только постоянная дезинфекция между сеансами»
Кинотеатры в России откроются примерно в середине июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Известия 17:02
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Футбол
Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут «ПСЖ»
Советский спорт 13:34
Происшествия
В Анапе при задержании застрелили подозреваемого в налете на банк
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вооруженный мужчина совершил налет на банк на улице Советской в поселке Сукко 11 июня.
Кубань 24 11:08
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Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru вчера в 05:28
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM 16:55
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:16
Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК 16:38
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Авто
Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Старт продаж Geely FY11 в РФ намечен на третий квартал.
32CARS.ru 08:10
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Почему в Европе лишь Швеция и Польша не прошли пик коронавируса
Единственными европейскими странами, в которых не пройден пик коронавирусной эпидемии, остаются Швеция и Польша.
Московский Комсомолец 02:42
Происшествия
В Париже произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами
В Париже произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.
RT на русском 11:55
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
Футбол
Николич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базе
РИА Новости 07:48
Экономика
В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей
В ПФР уточнили, что выплаты по программе софинансирования в России получают 32 тыс. пенсионеров.
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Фанаты обсуждают в Сети постройневшую на самоизоляции Пелагею
Фанаты пребывают в восторге от преображения артистки, о чем и пишут в ее микроблоге.
OvideO.ru 10:50
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Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
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Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
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Умер депутат Хабаровского края Вячеслав Фургал
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ЦСКА проиграл «Арсеналу» в Москве
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Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета вчера в 09:33
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10