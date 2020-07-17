Общество

Daily StormDaily StormС Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Twitter. Политику грозит штраф до одного миллиона рублей либо до 240 часов обязательных работ.
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У Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

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Навальный пришел на допрос в СК по уголовному делу о клевете в адрес ветерана

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В СК взяли с Навального подписку о невыезде

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Алексей Навальный попал под подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

Znak.com04:27

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете

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С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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