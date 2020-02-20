Общество

Sport.ruSport.ruС «Ростова» взыскали 154 млн рублей

По данным "РБ Спорт", судебные приставы взыскали с футбольного клуба "Ростов" 154,07 млн рублей. Арбитражный суд выдал ростовчанам исполнительный лист 12 февраля 2020 года. Данная сумма полагается бывшему спонсору казанского клуба компании "Агроком".
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Приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу «Агрокома»

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Судебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей

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Судебные приставы взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей

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