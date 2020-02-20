Общество
Sport.ruС «Ростова» взыскали 154 млн рублей
По данным "РБ Спорт", судебные приставы взыскали с футбольного клуба "Ростов" 154,07 млн рублей. Арбитражный суд выдал ростовчанам исполнительный лист 12 февраля 2020 года. Данная сумма полагается бывшему спонсору казанского клуба компании "Агроком".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС
Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
Игры
Авторы Burnout выпустят продолжение аркадной гонки Dangerous Driving
Студия Three Fields Entertainment анонсировала вторую часть гоночной аркады Dangerous Driving.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Крыму подростков
Подростки, готовившие теракт в Крыму, арестованы.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Анкары начать операцию в Идлибе
Анкара не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и готова начать там военную операцию.
Политика
Премьер Украины вылетел в Новые Санжары, где жители не хотят принимать эвакуированных
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что он срочно вылетает в поселок Новые Санжары, где местные жители протестуют против доставки туда на карантин 73 человек, эвакуированных из Китая.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Происшествия
В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину
В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд.
Технологии
Microsoft улучшает работу с драйверами в Windows 10
Компания Microsoft продолжает улучшать систему обновлений в Windows 10.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки
По версии следствия, Алексеева получила взятку от одного из фигурантов дела по фамилии Якушкин в виде оплаченных поездок на Пхукет на Новый год и в Доминикану на майские праздники на общую сумму в четыре миллиона рублей.
Экономика
Мошенники украли у россиян за год более 5 млрд рублей
Из-за хакеров в 2019 году россияне потеряли 5,7 млрд рублей.
Биатлон
Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Игры
Rockstar Games назвала дату возвращения GTA IV в Steam
Rockstar Games также объявила, что из игры исчезнут три радиостанции: RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM, которая была доступна в Episodes from Liberty City.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш получал в месяц около 300 млн рублей
Решение было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить футболисту 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
Кино
Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»
Армия и оружие
Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot
Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Футбол
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала, первый матч, Шахтёр - Бенфика, прямая текстовая онлайн трансляция
Сегодня, 20 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. "Шахтёр" будет принимать "Бенфику".
Политика
Поклонская посвятила Шнурову стих
Космос
Получены первые данные о падении планетезималя в Германии
Общество
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
Выведенная в садках и вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях рыба несет опасность для человека, предупредил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
Общество
Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова
Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.