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Вести.Ru
Вести.Ru

С Тихановской «связывались лидеры многих стран», но не России

Светлана Тихановская, которая баллотировалась на пост президента Белоруссии, рассказала, что с ней так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран. Однако представители руководства России пообщаться с ней пока не пытались.В источнике
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Газета.Ru

Тихановская заявила о готовности к диалогу с Россией

Газета.Ru15:29
Lenta.ru

Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями

Lenta.ru14:58
Коммерсантъ

Тихановская — о возможности разговора с Путиным: мы открыты для всех

Коммерсантъ14:19
RT на русском

Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями

RT на русском14:42
URA.Ru

Тихановская объявила о готовности к переговорам с Москвой

URA.Ru14:43
Московский Комсомолец

Тихановская заявила, что готова общаться с российскими властями

Московский Комсомолец13:56
РИА Новости

Тихановская заявила, что готова пообщаться с российскими властями

РИА Новости13:42

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новости13:58
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РЛК «Заслон» будут интегрированы в новые корабли проекта 20380 ВМФ РФ

Новые военные корабли планируют оснастить радиолокационными комплексами "Заслон", которые способны обнаруживать стелс-аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели противника — на расстоянии до 300 км. Известно, что "Заслон" уже установлен на корветах "Ретивый" и "Строгий", строящиеся в Петербурге, и "Алдар Цыденжапов", построенном на Амурском ССЗ.
iReactor13:06
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