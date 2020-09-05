С Тихановской «связывались лидеры многих стран», но не России
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Светлана Тихановская, которая баллотировалась на пост президента Белоруссии, рассказала, что с ней так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран. Однако представители руководства России пообщаться с ней пока не пытались.В источнике
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