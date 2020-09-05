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Вести.Ru
Вести.Ru

С Тихановской «связывались лидеры многих стран», но не России

Светлана Тихановская, которая баллотировалась на пост президента Белоруссии, рассказала, что с ней так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран. Однако представители руководства России пообщаться с ней пока не пытались.В источнике
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Lenta.ru

Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями

Lenta.ruвчера в 14:58
URA.Ru

Тихановская объявила о готовности к переговорам с Москвой

URA.Ruвчера в 14:43
РИА Новости

Тихановская заявила, что готова пообщаться с российскими властями

РИА Новостивчера в 13:42
Коммерсантъ

Тихановская — о возможности разговора с Путиным: мы открыты для всех

Коммерсантъвчера в 14:19
Взгляд.ру

Тихановская заявила о готовности общаться с российскими властями

Взгляд.рувчера в 14:05
Московский Комсомолец

Тихановская заявила, что готова общаться с российскими властями

Московский Комсомолецвчера в 13:56
RT на русском

Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями

RT на русскомвчера в 14:42

США запустили бомбардировщики над Украиной для сдерживания РФ

"Партнеры проработали подготовку в воздухе, возможности коллективной обороны, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России и обеспечения безопасности союзников и партнеров", — сообщает командование ВВС США.
США запустили бомбардировщики над Украиной для сдерживания РФ
Слово и Деловчера в 13:41
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
РИА Новостивчера в 13:58
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Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии.
Внешнеэкономические связи4 сентября в 14:19
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В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16

Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спортвчера в 06:52
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