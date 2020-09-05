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Вести.Ru
Вести.Ru

С Тихановской «связывались лидеры многих стран», но не России

Светлана Тихановская, которая баллотировалась на пост президента Белоруссии, рассказала, что с ней так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран. Однако представители руководства России пообщаться с ней пока не пытались.В источнике
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Lenta.ru

Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями

Lenta.ruвчера в 14:58
URA.Ru

Тихановская объявила о готовности к переговорам с Москвой

URA.Ruвчера в 14:43
Московский Комсомолец

Тихановская заявила, что готова общаться с российскими властями

Московский Комсомолецвчера в 13:56
Коммерсантъ

Тихановская — о возможности разговора с Путиным: мы открыты для всех

Коммерсантъвчера в 14:19
Взгляд.ру

Тихановская заявила о готовности общаться с российскими властями

Взгляд.рувчера в 14:05
RT на русском

Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями

RT на русскомвчера в 14:42
РИА Новости

Тихановская заявила, что готова пообщаться с российскими властями

РИА Новостивчера в 13:42

Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»
RT на русскомвчера в 14:05
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В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Родители Преснякова раскрыли пол будущего ребенка Подольской

В августе супруга Владимира Преснякова в блоге официально подтвердила, что станет мамой во 2-й раз. instagram.com/nataliapodolskaya Певица Елена Преснякова и свекровь Подольской на программе намекнула на пол ребенка: «У сестры Натальи – девочки, а у нее – мальчики».
Территория новостей01:21
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«Денвер» обыграл «Клипперс» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

Орландо, США, 6 сентября 2020, 08:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче четвертьфинала североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:47

Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта.
RT на русскомвчера в 17:31