Общество

BFM.ruBFM.ruС активов «Газпрома» в Европе сняли арест

Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены. Ограничения сняли по просьбе украинской компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
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По требованию украинского «Нафтогаза» с активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры.Об этом говорится
 в сообщении «Газпрома», опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
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