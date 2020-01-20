с чего всё началось

Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены. Ограничения сняли по просьбе украинской компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».

С активов «Газпрома» в Европе сняли арест

Общество ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти "Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Общество Американец обнаружил $43 тыс. в подержанном диване Житель штата Мичиган Говард Кирби купил старый диван в комиссионном магазине и обнаружил спрятанные внутри $43 тыс. Мужчина вернул деньги предыдущим владельцам.

Общество Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».

Политика Турция начала новый этап бурения на шельфе Кипра Официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой сообщил, что Турция начала очередной этап разведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра — для проведения работ к югу от острова уже прибыло буровое судно.

Политика Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.

Происшествия Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину В автомобиле между мужчинами, которые в своё время принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу.

Армия и оружие Сирийская армия продолжила бои с террористами в Алеппо Сирийская армия атаковала позиции террористов «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нескольких районах на западе Алеппо, 17 января сообщил источник ИА Красная Весна в Сирии.

Общество Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Авто Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях К 2025 году компания KIA выпустит 11 новых моделей электромобилей и займет с ними минимум 6,6% мирового рынка.