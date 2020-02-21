Транспорт
Российская газетаС апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов
С апреля оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" откроет новые маршруты. На пассажирских поездах "Таврия" можно будет приехать на полуостров из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Общество
Падение метеорита в Карелии зафиксировали на видео
Случившееся зафиксировала камера, принадлежащая компании «Ситилинк». Видео демонстрирует полет небесного тела с большой скоростью.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Космос
Новейшие российские телекоммуникационные спутники прибыли на Байконур
Российские спутники связи «Экспресс-103» и «Экспресс-80» доставлены на космодром Байконур и проходят подготовку к запуску на орбиту, 20 февраля сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Авто
Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID
На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Общество
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Кино
Владимирцы предпочитают отечественное кино
Стартовой картиной стал отечественный фильм "Лед 2". «В новый год мы входим с уверенностью в силе отечественных фильмов, которые будут определять картину российского рынка кинопроката в 2020 году» - цитирует департамент Вячеслава Тельнова, исполнительного директора Фонда кино.
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Армия и оружие
США намерены разместить гиперзвуковые ракеты на своих подлодках
США намерены разместить гиперзвуковые ракеты на многоцелевых ударных подлодках класса «Виргиния» к 2028 году.
Армия и оружие
Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
Общество
В России могут ввести новый штраф для дачников
В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Происшествия
Глава Хостинского района Сочи задержан
В поселке Хоста города-курорта Сочи при получении денег задержан глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский, сообщил источник в мэрии.
Армия и оружие
Украинские военные оставили опорный пункт в Донбассе
Футбол
Московское «Динамо» разгромило одноклубников из Минска
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.
Футбол
В РПЛ закрывается трансферное окно
Сегодня, 21 февраля, в РПЛ официально закрывается зимнее трансферное окно.
Происшествия
В Омске семерых учениц госпитализировали со школьного праздника
Семерых учениц госпитализировали в токсикологическое отделение после школьного праздника.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Гаджеты
100-кратный зум Samsung Galaxy S20 Ultra не перестает удивлять
Напомним, Samsung Galaxy S20 Ultra оснащен 108-мегапиксельной камерой, а также 100-кратным зумом, результаты которого зачастую действительно удивляют.
Происшествия
В минимущества Мурманской области проходят обыски, сообщил источник
Обыски проходят в министерстве имущественных отношений Мурманской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "растаскивают" с целью устранения сильного конкурента.