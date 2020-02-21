С апреля оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" откроет новые маршруты. На пассажирских поездах "Таврия" можно будет приехать на полуостров из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов

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