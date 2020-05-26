с чего всё началось

Пенсионный фонд РФ заявил о повышении размера накопительных пенсий с 1 августа этого года на 9,13 процента. Как сообщает ToDay News Ufa, пенсия повысится именно на такой процент в связи с тем, что инвестирования пенсионных накоплений в настоящее время в 3 раза превысили текущую инфляцию.

С августа накопительные пенсии повысят на 9,13%

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