Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaС августа накопительные пенсии повысят на 9,13%

Пенсионный фонд РФ заявил о повышении размера накопительных пенсий с 1 августа этого года на 9,13 процента. Как сообщает ToDay News Ufa, пенсия повысится именно на такой процент в связи с тем, что инвестирования пенсионных накоплений в настоящее время в 3 раза превысили текущую инфляцию.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
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Путин бросил ручку на стол во время совещания

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Общество

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

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