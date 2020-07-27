Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.

с чего всё началось

Работающие пенсионеры получат дополнительные 279 рублей к пенсии. Безработным сохранят повышенные пособия, а на каждого ребенка в семье выплатят по 3 000 рублей. Продолжается выплата надбавок из-за пандемии врачам и медработникам.

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

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