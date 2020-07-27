Экономика
Evo-rus.comПовышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающие пенсионеры получат дополнительные 279 рублей к пенсии. Безработным сохранят повышенные пособия, а на каждого ребенка в семье выплатят по 3 000 рублей. Продолжается выплата надбавок из-за пандемии врачам и медработникам.
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с чего всё началось
Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.News.ru27 июля в 17:00
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Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян
Телеканал 360°вчера в 07:43
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Происшествия
В Ленинградской области при стрельбе погиб человек, сообщил источник
Один мужчина погиб, другой получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 07:10
Футбол
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Lenta.ru 08:21
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Общество
Навальный нашел у семьи Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование про врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Компания 07:34
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Ландер ушла с «России-1» ради мужа-итальянца
Ведущая программы "Утро России" Елена Ландер уволилась с телеканала "Россия-1" ради переезда на родину мужа Фабио, в Италию.
Экономика сегодня 02:40
Гаджеты
Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса
Инсайдер еще до официальной презентации американской компании Apple назвал цены на всю новую линейку iPhone 12.
ПРАЙМ 03:21
Шоу-бизнес
Наталия Орейро примерила образ из «Дикого ангела» 20 лет спустя
Актер с удивлением отметил, что Наталия практически не изменилась со времен съемок сериала. instagram.com/dikii__angel__fan Сериал "дикий ангел" снимался более 20 лет назад с 1998 по 1999 год.
SM News вчера в 03:26
Экономика
Сбербанк подарит россиянам 500 рублей за оформление зарплатной карты
Получить денежный бонус в размере 500 рублей предложил Сбербанк своим клиентам, владеющим картами Visa Classic и Visa Gold.
Народные новости вчера в 02:31
Авто
Brabus показал набор доработок для нового Mercedes-Benz GLB
Известное тюнинг-ателье Brabus решило доработать семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Тарантас Ньюс 07:54
Футбол
Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News 08:28
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге
Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
РИА Новости 06:10
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 вчера в 05:47
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 28 июля в 14:20
Кино
Фильм «Ампир V» с участием рэпера Oxxxymiron выйдет в начале 2021 года
Премьера фильма на больших экранах запланирована на 2021 год.
Цензуры.Нет 28 июля в 10:42
Происшествия
В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения
Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля.
REGNUM 06:09
Общество
Названы условия для получения выплаты 5 500 рублей на детей в августе
По словам премьер-министра России, правительство решило выделить дополнительные 18,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.
iReactor вчера в 08:31
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших наушников
Evo-rus.com 08:25
Шоу-бизнес
Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см
Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 05:38
Кино
Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев
Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
Ясенево вчера в 23:34
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Экономика
Крупные гостиницы Петербурга включили в перечень системообразующих
Крупные гостиничные и конгрессно-выставочные организации вошли в перечень системообразующих предприятий Петербурга.
DP.RU 08:28
Авто
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Ведущему Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за семейное шоу на ТНТ
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала и нашел работу на телеканале ТНТ.
iReactor вчера в 03:37
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41