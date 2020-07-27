Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comПовышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающие пенсионеры получат дополнительные 279 рублей к пенсии. Безработным сохранят повышенные пособия, а на каждого ребенка в семье выплатят по 3 000 рублей. Продолжается выплата надбавок из-за пандемии врачам и медработникам.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ru27 июля в 17:00

Подробнее о событии

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегоднявчера в 10:32

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°вчера в 07:43

Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа

Live2427 июля в 03:14

Изменения в жизни россиян с 1 августа: рост пенсий, выплата пособий, повышение цен на газ

ФАН27 июля в 05:35

Снова в полет, повышение пенсий и цен на газ: что ждет россиян в августе

МИР 2427 июля в 05:29

Штрафы для водителей, повышение цен на газ и открытие границ: что изменится в жизни россиян с 1 августа 2020 года

Online47.ru27 июля в 04:27

Как изменится с августа жизнь в России

Московский Комсомолец28 июля в 07:41
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Происшествия

В Ленинградской области при стрельбе погиб человек, сообщил источник

Один мужчина погиб, другой получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 07:10
Футбол

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Lenta.ru 08:21
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
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Общество

Навальный нашел у семьи Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование про врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Компания 07:34
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Шоу-бизнес

Ведущая Елена Ландер ушла с «России-1» ради мужа-итальянца

Ведущая программы "Утро России" Елена Ландер уволилась с телеканала "Россия-1" ради переезда на родину мужа Фабио, в Италию.
Экономика сегодня 02:40
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Гаджеты

Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса

Инсайдер еще до официальной презентации американской компании Apple назвал цены на всю новую линейку iPhone 12.
ПРАЙМ 03:21
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро примерила образ из «Дикого ангела» 20 лет спустя

Актер с удивлением отметил, что Наталия практически не изменилась со времен съемок сериала. instagram.com/dikii__angel__fan Сериал "дикий ангел" снимался более 20 лет назад с 1998 по 1999 год.
SM News вчера в 03:26
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Экономика

Сбербанк подарит россиянам 500 рублей за оформление зарплатной карты

Получить денежный бонус в размере 500 рублей предложил Сбербанк своим клиентам, владеющим картами Visa Classic и Visa Gold.
Народные новости вчера в 02:31
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Авто

Brabus показал набор доработок для нового Mercedes-Benz GLB

Известное тюнинг-ателье Brabus решило доработать семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Тарантас Ньюс 07:54
Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
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Шоу-бизнес

Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова

Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН вчера в 11:04
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина шокировала поклонников худобой

Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News 08:28
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Политика

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
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Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
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Происшествия

СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге

Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
РИА Новости 06:10
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Космос

Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма

Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 вчера в 05:47
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 28 июля в 14:20
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Кино

Фильм «Ампир V» с участием рэпера Oxxxymiron выйдет в начале 2021 года

Премьера фильма на больших экранах запланирована на 2021 год.
Цензуры.Нет 28 июля в 10:42
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Происшествия

В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения

Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля.
REGNUM 06:09
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Общество

Названы условия для получения выплаты 5 500 рублей на детей в августе

По словам премьер-министра России, правительство решило выделить дополнительные 18,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.
iReactor вчера в 08:31
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг лучших наушников

Evo-rus.com 08:25
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Шоу-бизнес

Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см

Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 05:38
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Кино

Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев

Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
Ясенево вчера в 23:34
Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
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Экономика

Крупные гостиницы Петербурга включили в перечень системообразующих

Крупные гостиничные и конгрессно-выставочные организации вошли в перечень системообразующих предприятий Петербурга.
DP.RU 08:28
Авто

В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8

Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня вчера в 07:19
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Шоу-бизнес

Ведущему Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за семейное шоу на ТНТ

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала и нашел работу на телеканале ТНТ.
iReactor вчера в 03:37
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Футбол

Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым

РБК спорт 05:33
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