ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

Футбол Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.

Наука У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом Ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших коронавирусом.

Политика Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу. 191

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. 33

Финансы Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск. 55

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 3,1K

Экономика В России резко подорожали яблоки В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го. 118

Армия и оружие НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле В статье говорится, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении. 382

Общество Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.

Общество В Севастополе коронавирусом заразился 8-летний ребенок В городе увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки 30 июля в Севастополе зафиксировали один новый случай коронавируса. 5

Шоу-бизнес Седокова собирается рожать от будущего мужа Артистка недавно раскрыла некоторые детали произошедшего и намекнула, что готова родить будущему мужу ребенка.

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1,1K

Происшествия Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей. 47

Футбол «ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги "Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".