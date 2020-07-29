Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян
MagadanMedia.ru29 июля в 01:30
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Происшествия
СК возбудил дело об убийстве после смерти семьи на алтайской турбазе
РБК вчера в 10:14
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Экономика
Алексей Кушнарев перестал быть самым богатым депутатом Заксобрания
Ранее рейтинг самых богатых депутатов Заксобрания возглавлял именно Кушнарев.
ТагилСити.ру 02:34
Наука
У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом
Ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших коронавирусом.
Lenta.ru 00:55
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru вчера в 06:26
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru вчера в 04:23
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Экономика
В России резко подорожали яблоки
В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го.
Lenta.ru 03:46
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В статье говорится, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru 30 июля в 18:09
Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.
RuNews24.ru 02:02
Общество
В Севастополе коронавирусом заразился 8-летний ребенок
В городе увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки 30 июля в Севастополе зафиксировали один новый случай коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 07:25
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
Наука
В Динском районе Краснодарского края обнаружили древний глиняный сосуд
Фото пресс-службы "Автодора" Археологи обнаружили на раскопках в Динском районе глиняный сосуд, пролежавший в земле более пяти тысяч лет.
Московский Комсомолец Краснодар 03:05
Шоу-бизнес
Седокова собирается рожать от будущего мужа
Артистка недавно раскрыла некоторые детали произошедшего и намекнула, что готова родить будущему мужу ребенка.
ФАН 04:45
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 14 тыс. человек
В России за последние 24 часа умерли 95 человек, заразившихся COVID-19.
РБК 03:37
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги
"Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".
Газета.Ru 03:25
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 вчера в 05:42
Футбол
«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон
«Ливерпуль» представил новый домашний комплект формы на сезон-2020/21.
Матч ТВ 03:02
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
Интернет
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев считает, что через общественные сети Wi-Fi нельзя заходить даже на почту и тем более указывать свои личные данные на различных сервисах и в программах, в частности это касается банковских клиентов.
Live24 04:35
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Авто
Моторная линейка Skoda Octavia пополнилась новым двигателем
Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
Goroday.ru вчера в 09:06
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12