Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.

с чего всё началось

Целый ряд нововведений вступит в силу в России с 1 августа. Среди наиболее значимых — повышение пенсий, стоимости ОСАГО и рост цен на газ. Так, россиян ожидает перерасчет пенсий, который коснется работавших в 2019 году пенсионеров с зарплатой не менее 28 700 рублей.

С августа в России повысят пенсии и пособия и изменят тарифы ОСАГО

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