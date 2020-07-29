С августа в России повысят пенсии и пособия и изменят тарифы ОСАГО

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Целый ряд нововведений вступит в силу в России с 1 августа. Среди наиболее значимых — повышение пенсий, стоимости ОСАГО и рост цен на газ. Так, россиян ожидает перерасчет пенсий, который коснется работавших в 2019 году пенсионеров с зарплатой не менее 28 700 рублей.