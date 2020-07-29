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iReactor
iReactor

С августа в России повысят пенсии и пособия и изменят тарифы ОСАГО

Целый ряд нововведений вступит в силу в России с 1 августа. Среди наиболее значимых — повышение пенсий, стоимости ОСАГО и рост цен на газ. Так, россиян ожидает перерасчет пенсий, который коснется работавших в 2019 году пенсионеров с зарплатой не менее 28 700 рублей.В источнике
С чего всё началось
News.ru

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.
News.ru27 июля в 17:00
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ФедералПресс

Повышение тарифов, пенсий и снятие ограничений. Что изменится в России с 1 августа

ФедералПресс09:47
Privet-Rostov.ru

Как жизнь россиян изменится с августа

Privet-Rostov.ru01:18
Телеканал 360°

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°вчера в 07:43
Московский Комсомолец

Как изменится с августа жизнь в России

Московский Комсомолец28 июля в 07:41
News.ru

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

News.ru27 июля в 17:00
Комиинформ

Какие изменения ждут россиян с 1 августа

Комиинформ27 июля в 00:41
ВЕСТИ: Приморье

Выплаты пенсионерам с 1 августа. Кому ждать индексации

ВЕСТИ: Приморье26 июля в 22:01

Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК09:52
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

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Экономист Беляев объяснил, кто пострадает от изъятия денег в пользу ПФР

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Народные новостивчера в 11:31
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