В России с 1 августа запустят авиасообщение и поднимут пенсию
Отмечается, что ряд категорий пенсионеров с первого августа получат повышенные выплаты. В частности, речь идет о работающих пенсионерах, верхний предел составил двести семьдесят девять рублей. Поднимут и накопительную пенсию — на девять процентов.В источнике
С чего всё началось
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты. Переговоры ведутся с 30 странами, однако пока удалось договориться только с Великобританией, Турцией и Танзанией.
News.ru27 июля в 17:00
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