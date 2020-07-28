В России с 1 августа запустят авиасообщение и поднимут пенсию

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Отмечается, что ряд категорий пенсионеров с первого августа получат повышенные выплаты. В частности, речь идет о работающих пенсионерах, верхний предел составил двести семьдесят девять рублей. Поднимут и накопительную пенсию — на девять процентов.