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Newstracker.ru
Newstracker.ru

В России с 1 августа запустят авиасообщение и поднимут пенсию

Отмечается, что ряд категорий пенсионеров с первого августа получат повышенные выплаты. В частности, речь идет о работающих пенсионерах, верхний предел составил двести семьдесят девять рублей. Поднимут и накопительную пенсию — на девять процентов.В источнике
С чего всё началось
News.ru

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты. Переговоры ведутся с 30 странами, однако пока удалось договориться только с Великобританией, Турцией и Танзанией.
News.ru27 июля в 17:00
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Московский Комсомолец

Как изменится с августа жизнь в России

Московский Комсомолец28 июля в 07:41
Privet-Rostov.ru

Как жизнь россиян изменится с августа

Privet-Rostov.ru01:18
Экономика сегодня

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегоднявчера в 10:32
Телеканал 360°

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°вчера в 07:43
ФедералПресс

Повышение тарифов, пенсий и снятие ограничений. Что изменится в России с 1 августа

ФедералПресс09:47
News.ru

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

News.ru27 июля в 17:00
Комиинформ

Какие изменения ждут россиян с 1 августа

Комиинформ27 июля в 00:41
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Курский вуз создает аэрокосмическую академию в Центральной Америке

Члены комиссии по международным отношениям Центральноамериканского парламента выбрали Юго-Западный государственный университет в качестве партнёра для создания аэрокосмической академии.
Курск сегодня03:42
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Посол РФ заступился за россиян, задержанных в Белоруссии

В Белоруссии одновременно возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и 33 россиян, которые были задержаны под Минском.
URA.Ru11:11
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NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК10:11
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Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Согласно опубликованным документам, обновленные внедорожник и пикап, предназначенные для рынка РФ, укомплектовали усовершенствованным дизельным турбодвигателем объемом 2,8 литра с отдачей 200 л.с. и пиковым крутящим моментом 500 Нм.
Новые автомобили00:00
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ЕС ввел санкции против граждан России и Китая за кибератаки

Евросоюз ввел санкции против структуры Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) и четырех граждан России — их обвиняют в кибератаках, сообщается на сайте Европейского совета.
Коммерсантъ10:56
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском07:41
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Полиция Петербурга кровожадно настаивает перед судом: стритрейсер Борщ должен стать максимальным пешеходом

По информации «Фонтанки», к 30 июля в судебный участок № 160 поступили материалы на 32-летнего петербуржца Максима Глухих, более понятного для города под ником Макс Борщ.
Фонтанка.Ру11:28
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