Экономика

Газета.RuГазета.RuС банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь банки, в зависимости от суммы клиентской операции, должны перечислять Центробанку от пяти копеек до трех рублей.
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В СБП появилась комиссия для банков

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Система быстрых платежей с 1 января станет платной для банков

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С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

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Ограничение долга перед МФО и другие изменения 2020 года

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Банки вслед за ЦБ ввели комиссию за перевод по номеру телефона

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