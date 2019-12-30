Экономика

Газета.RuГазета.RuС банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь банки, в зависимости от суммы клиентской операции, должны перечислять Центробанку от пяти копеек до трех рублей.
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с чего всё началось

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.
ТАССвчера в 16:33

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ЦБ начинает взимать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Комсомольская правда00:01

В СБП появилась комиссия для банков

ГЛАС.RU05:04

Банки вслед за ЦБ ввели комиссию за перевод по номеру телефона

Телеканал 360°05:52

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Газета.Ru02:53

Центробанк начал брать комиссию за перевод денег

Deita.ru10:15

ЦБ начинает взимать комиссию за Систему быстрых платежей

News.ruвчера в 17:05

Система быстрых платежей с 1 января станет платной для банков

ПРАЙМ30.12.19 в 01:44
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